Des soldats ukrainiens dans la région de Dnipro (est). Un commandant rend compte de la situation sur le front. (Photo d'archive) Image: IMAGO / Dmytro Smolienko

«Je pense que la Russie peut conquérir des parties de l’Union européenne»

Un officier ukrainien entrevoit une fin prochaine de la guerre, mais pas de la menace russe. Le soldat, au nom de guerre «Yankee», prédit que l'Allemagne aura un rôle central à jouer pour protéger l'Europe.

Thomas Wanhoff / t-online

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Le commandant ukrainien Wadym Krykun, chef de la brigade «Lubart», forte de plusieurs milliers d'hommes, s'est exprimé sur une possible fin de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine.

Le soldat expérimenté, au nom de guerre «Yankee», a ainsi estimé:

«Je pense que la guerre finira, à un moment donné, par se figer le long d'une certaine ligne»

Une fin de la guerre, mais pas des hostilités

Il ne peut cependant pas se prononcer sur l'emplacement exact de cette ligne. Actuellement, la Russie occupe une grande partie du Donbass ukrainien (est). C'est là que «Yankee» est engagé, au sein du 1er corps Azov. Il pense qu'il y aura «bientôt» une fin du conflit, avançant un délai d'un an.

Le commandant voit toutefois des tensions persister entre les deux pays, même après cela:

«Je ne pense pas que des troupes européennes constituent une garantie de sécurité ultime. Je pense plutôt qu'une armée ukrainienne, un gouvernement ukrainien et une économie ukrainienne forts sont les véritables garanties de sécurité.»

Wadym Krykun admet cependant que même en cas d'accord de paix, quel qu'il soit, la menace russe ne disparaîtrait pas pour autant.

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Wadym Krykun est un commandant ukrainien. Il prévoit une stabilisation de la ligne de front. (Photo d'archive) Image: militaryland.net

Une course effrénée à l'innovation

Actuellement, l'armée ukrainienne considérerait que sa tâche principale consiste à défendre ses territoires et à combattre les troupes russes aussi efficacement que possible. En poursuivant ces objectifs, elle devrait surtout faire face à une supériorité russe en matière de tirs de missiles et de bombardements.

Wadym Krykun constate néanmoins aussi des succès du côté de Kiev:

«Si l'on additionne tous nos coups portés au quotidien; artillerie, drones, aviation et autres systèmes d'armes, alors les Russes subissent d'énormes pertes.»

La Russie ne communique aucun chiffre sur ses soldats tués et blessés. Cependant, les experts et observateurs évoquent des centaines de milliers de pertes.

De plus, Wadym Krykun constaterait des «surprises constantes» dans le déroulement de la guerre, notamment en raison de l'apparition permanente de nouveaux développements techniques. Il confie au quotidien allemand Die Welt:

«C'est une course perpétuelle, chaque nouvelle capacité est immédiatement suivie d'une contre-mesure»

L'Ukraine serait certes très innovante, mais elle manquerait néanmoins de personnel et d'armes lourdes.

La possibilité d'une attaque contre l'Europe

Wadym Krykun avertit également que la Russie, disposant tout de même de «la deuxième armée du monde», pourrait décider d'aller encore plus loin:

«Je pense que la Russie a le potentiel de conquérir des parties de l'Union européenne, comme les Etats baltes, la Pologne ou la Finlande»

Il estime en outre que le président russe Vladimir Poutine y rencontrerait moins de résistance qu'en Ukraine, notamment parce qu'aucun pays européen ne dispose d'autant de brigades de combat que l'Ukraine, et qu'aucune armée européenne ne compterait d'officiers ayant l'expérience d'une grande guerre conventionnelle. Wadym Krykun affirme:

«Toute guerre menée ailleurs en Europe serait probablement plus facile à conduire que celle en Ukraine»

Il place ses espoirs dans l'Allemagne et résume:

«J'ai lu des choses sur les réformes militaires prévues par l'Allemagne. Si elle les met en œuvre d'ici environ 2035, elle pourrait disposer de l'une des armées les plus puissantes au monde. Et honnêtement, elle n'a guère d'autre choix.»

(trad. ysc)