Serhiy Jadan a décidé de prendre les armes. Image: KEYSTONE

Commentaire

La décision radicale de cet artiste ukrainien devrait nous inquiéter

L'écrivain Serhiy Jadan a acquis une renommée mondiale avec ses livres. Il a décidé de prendre les armes et cela devrait nous faire réfléchir.

Julian Schütt / ch media

Depuis l'invasion russe du 24 février 2022, le poète et romancier Serhiy Jadan aide les enfants traumatisés de la ville de Kharkiv, collecte de l'argent pour les soldats et se produit avec son groupe de rock devant les troupes pour les encourager.

Très appréciée en Europe occidentale et aux Etats-Unis, Serhiy Jadan n'a cessé de souligner l'importance de la survie de l'Ukraine et de son droit de se défendre contre les occupants russes.

Un choix radical

Mais maintenant, les mots et les moyens artistiques ne lui suffisent plus. Il a décidé de prendre les armes et a rejoint le bataillon Khartia, formé de volontaires. Le cri de guerre des combattants de cette unité est le suivant:

«Seule l'épée, pas la parole, donne à la nation ses droits»

L'écrivain n'a pas justifié son choix auprès des médias occidentaux. Pourtant, ses dernières prises de position montrent clairement à quel point il est déçu.

Il est déçu de nous: il a annulé toutes ses apparitions en Occident. Il est fatigué de nous expliquer à quel point il est essentiel que l'Ukraine remporte la guerre. Trop souvent, au cours des deux dernières années, il a répété: «Amis, n'oubliez pas: c'est une guerre de destruction». Trop souvent, ses paroles sont restées sans réponse.

Bien que l'Allemagne lui ait décerné le prestigieux Prix de la Paix des libraires allemands, le gouvernement d'Olaf Scholz ralentit la livraison d'armes vers Kiev. Et ailleurs également, le soutien à l'Ukraine est en suspens. Mais l'impérialisme de Poutine ne sera pas stoppé par des phrases vides, des démonstrations de solidarité et des appels pacifistes.

Les Ukrainiens se sentent abandonnés

La symbolique derrière la décision de l'artiste ne peut pas être ignorée. D'autant plus qu'avant lui, d'autres auteurs et intellectuels se sont déjà engagés dans le combat. Les Ukrainiens se sentent abandonnés et incompris, même si leur résistance profite à l'Europe dans son ensemble. Le pays est de plus en plus livré à lui-même, et chaque soldat compte.

Même un penseur aussi réfléchi que Jadan affirme maintenant qu'il n'y a plus de différence entre artistes et non-artistes. La seule différence subsiste entre les Ukrainiens qui assument leur responsabilité et ceux qui ne le font pas. Les premiers ne peuvent pas éviter d'aller au front. Les objecteurs de conscience qui ont fui à l'étranger pourraient devenir de plus en plus des parias dans leur ancienne patrie.

Le fait que des intellectuels ukrainiens se retirent d'Europe devrait nous servir d'avertissement. Si nous les abandonnons et qu'ils ne jouent plus le rôle de bâtisseurs de ponts, nous ne serons bientôt plus seulement des ennemis pour Poutine, mais aussi pour les Ukrainiens. Pour la cohésion et la sécurité en Europe, cela serait une évolution inquiétante.

(Traduit de l'allemand par Tim Boekholt)