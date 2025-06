La Suisse lâche 45 millions pour rénover un bâtiment des Nations Unies

Vieillot, le bâtiment qui abrite l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Genève doit être rénové. Berne a approuvé un prêt de 44,7 millions de francs pour les travaux.

L'OMI a par ailleurs été sujette aux coupes budgétaires, en début d'année, à l'image des autres organisations internationales après les décisions étasuniennes. Keystone

Le bâtiment abritant l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), à Genève, doit être rénové car il ne correspond plus aux normes actuelles. Après le Conseil des Etats, le National a approuvé mercredi à la quasi-unanimité un prêt de 44,7 millions de francs pour démolir et reconstruire l'édifice.

Le bâtiment, situé dans le quartier des Morillons et appartenant à l'OIM depuis 1984, n'a jamais été rénové, a expliqué le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis. La solution de le démolir pour le reconstruire a été retenue, s'agissant d'une opération plus rentable à long terme. Les travaux sont prévus entre 2026 et 2029.

Le prêt à la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) est sans intérêts et remboursable sur 50 ans, a précisé Christine Bulliard-Marbach (Centre/FR) au nom de la commission. Le canton de Genève contribuera au projet à hauteur de 21,6 millions de francs. L'Assemblée fédérale a déjà approuvé en juin 2022 un prêt de 5,7 millions de francs destiné à financer les études préparatoires.

Un geste important pour la Genève internationale

En sa qualité d'Etat hôte, il est dans l'intérêt de la Suisse de soutenir le projet de l'OIM afin de lui garantir des conditions-cadres optimales et lui permettre de poursuivre ses activités dans un bâtiment fonctionnel, sûr et adapté aux normes en vigueur, selon le Conseil fédéral. Il s'agit d'une contribution importante au bon fonctionnement des relations internationales et au renforcement de la Genève internationale.

Fondée en 1951, l'OIM est la principale organisation intergouvernementale dans le domaine de la migration et fait partie du système des Nations Unies. Elle est un interlocuteur important et sert de plateforme pour l’échange d’informations, note le gouvernement.

Berne soutient des projets de l’OIM dans les pays d’origine, de transit ou de destination des migrants. L'organisation est également un partenaire de la Suisse dans le domaine du retour et de la réintégration des personnes déplacées. (dg/ats)