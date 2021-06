International

Corée du Nord

Kim Kim Jong-un perd des kilos... et ça «brise des coeurs»



Image: AP KCNA via KNS

Kim ne ressemble plus à ça. Et cela «brise le cœur» des Nord-Coréens

Selon des médias d'Etat, la silhouette amaigrie de Kim Jong-un inquiète fortement la population. Le dictateur aurait perdu entre 10 et 20 kilos. Mais qu'est-ce que cela signifie?

On le sait. La vie privée de Kim Jong-un est taboue en Corée du Nord. Et pourtant, la semaine dernière, KCTV, la Télévision centrale coréenne, a diffusé un extrait dans lequel un habitant de la capitale, affirme que tout le pays a le «coeur brisé» en voyant l'état amaigri du dictateur. Il aurait perdu entre 10 et 20 kilos.

A quoi ressemble désormais le dictateur Image: EPA KCNA

Source de propagande pour le régime

Ces commentaires sont perçus comme une stratégie, selon plusieurs experts. Le but? Faire passer le dictateur pour un dirigeant «dévoué et travailleur». Et ainsi, stimuler le soutien de la population derrière les «efforts» de Kim Jong-un pour redresser:

Une économie dévastée par le Covid

La mauvaise gestion de la crise sanitaire qui a provoqué une pénurie de denrées alimentaire

Les sanctions économiques des Nations unies et les catastrophes naturelles

Problèmes de santé?

Cette nouvelle silhouette alimente d'autres spéculations. Du côté de Séoul, certains observateurs croient probable que le dictateur de 37 ans se soit soumis à une diète pour des raisons de santé. D'autres pensent l'inverse. Ce sont ses problèmes qui auraient provoqué cette perte de poids subite.

Connu pour sa consommation élevée d’alcool et de tabac, Kim Jong-un vient aussi d’une famille avec un historique de problèmes cardiaques. Son père et son grand-père qui ont dirigé l’État avant lui sont tous les deux morts de problèmes cardiaques. (hkr)

