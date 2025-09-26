ciel couvert10°
International
Corée du Sud

Un navire nord-coréen traverse la frontière avec le Sud

Patrol on border island Patrol on border island South Korean Marines patrol the western border island of Baengnyeong on Oct. 26, 2022. Yonhap/2022-10-26 19:57:51/ 1980-2022 YONHAPNEWS AGENCY. .
Les faits sont survenus au nord-ouest de l'île de Baengnyeong (image d'archives).Image: www.imago-images.de

Des tensions sont survenues vendredi à la «Ligne de limite du nord» entre les deux Corées. Des tirs de sommation ont été tirés.
26.09.2025, 08:1726.09.2025, 08:17

Un bateau nord-coréen est entré dans les eaux de la Corée du Sud, provoquant des avertissements sonores et des tirs de sommation sud-coréens, après quoi le navire s'est retiré, a déclaré Séoul vendredi.

Un navire marchand nord-coréen a traversé la «Ligne de limite du nord» (NLL), qui représente une frontière de facto entre les deux Etats, au nord-ouest de l'île de Baengnyeong, vers 5 heures du matin vendredi (22h00 jeudi, en Suisse), ont précisé les chefs d'état-major interarmées de la Corée du Sud.

«Nos forces ont émis des avertissements sonores et tiré des coups de semonce, après quoi le navire s'est retiré au-delà de nos eaux»
L'état-major interarmées

L'armée assure avoir agi en «accord» avec les procédures pendant qu'elle «surveillait étroitement les mouvements de la Corée du Nord».

Améliorer les relations

La NLL est une frontière débattue, puisque la Corée du Nord ne la reconnait pas. L'accident intervient deux jours après que la Corée du Sud a effectué des exercices de tir réel autour de cette ligne de démarcation de facto.

Les deux Corées sont toujours officiellement en guerre, le conflit de 1950-53 s'étant terminé par un armistice et non par un traité de paix. Depuis son entrée en fonction en juin, le président sud-coréen Lee Jae-myung a dit chercher à améliorer les relations avec la Corée du Nord, une politique opposée à celle de son prédécesseur Yoon Suk Yeol.

epa12403161 South Korean President Lee Jae Myung attends a press conference at U.N. headquarters in New York, USA, 24 September 2025. Lee will preside over an open debate of the U.N. Security Council ...
Lee Jae-myungKeystone

Mardi dernier aux Nations unies, M. Lee a promis de s'efforcer de mettre fin au «cercle vicieux» des tensions avec le Nord, tout en promettant de ne pas chercher à provoquer un changement de régime. (jzs/ats)

