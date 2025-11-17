Une touriste turco-allemande et ses deux enfants sont décédés après une probable intoxication à Istanbul (image d'illustration). Image: www.imago-images.de

Nouvelle piste dans le mystère de la famille intoxiquée à Istanbul

Une touriste et ses deux enfants ont perdu la vie la semaine dernière en Turquie. Après des suspicions d'intoxication alimentaire, une autre hypothèse fait surface.

Onze personnes au total ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur la mort à Istanbul d'une touriste turco-allemande et de ses deux enfants après une probable intoxication, a annoncé lundi l'agence turque officielle Anadolu.

Les quatre membres de la famille – des Turcs habitants en Allemagne, et en vacances à Istanbul – sont tombés malades mercredi après avoir consommé plusieurs plats populaires dans le quartier d'Ortaköy, au bord du Bosphore. La mère est morte vendredi à l'hôpital, au lendemain du décès de son fils, 6 ans, et de sa fille, 3 ans. Le père se trouve toujours en soins intensifs.

Une enquête initialement axée sur une suspicion d'intoxication alimentaire a été ouverte par le parquet d'Istanbul, avant que n'apparaissent des éléments suggérant que la famille aurait pu être exposée à des pesticides dans l'hôtel où elle séjournait, ont rapporté les médias turcs.

Selon le journal Hürriyet, qui cite des enquêteurs, un produit contre les punaises de lit a été pulvérisé dans une chambre du rez-de-chaussée de l'hôtel et pourrait avoir atteint la chambre de la famille, au premier étage, par une bouche de ventilation de la salle de bains.

Rapport toxicologique attendu

L'hôtel, situé dans le vieux quartier historique d'Istanbul et dont le nom n'a pas été rendu public, a été évacué samedi après que deux clients, souffrant comme la famille de nausées et de vomissements, ont été hospitalisés, a rapporté Anadolu. L'établissement a été placé sous scellés dimanche.

Parmi les personnes arrêtées figurent cinq vendeurs de nourriture, le propriétaire de l'hôtel et deux employés, ainsi que trois personnes travaillant dans une entreprise de lutte antiparasitaire, a indiqué Anadolu, sans préciser la date à laquelle elles avaient été interpellées. Huit d'entre elles devaient comparaître devant un juge lundi.

Le rapport toxicologique des experts médico-légaux devait être publié lundi, accompagné d'un rapport sur les échantillons d'aliments analysés par des spécialistes du ministère de l'Agriculture, a-t-on ajouté. La mère et ses enfants ont été enterrés samedi lors d'une cérémonie dans leur village natal dans la région de Bolvadin (centre), ont rapporté plusieurs journaux turcs. (jzs/afp)