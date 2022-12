Le nombre de cas Covid a explosé en une semaine, selon l'OMS

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé, mercredi, que le nombre de nouveaux cas avait progressé, au niveau mondial, même si celui des nouvelles victimes continuait de reculer.

La pandémie liée au coronavirus a accéléré la semaine dernière dans le monde. Selon les données publiées mercredi soir par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève, plus de 2,6 millions de nouvelles infections ont été observées la semaine dernière. Ce chiffre a augmenté de 2%.

Par régions, le Pacifique occidental et, davantage encore, le continent américain ont dû faire face à une détérioration de la situation. Les nouveaux cas ont en revanche diminué de 18% en Afrique.

Côté décès, le nombre des nouvelles victimes a reculé de 5%, à moins de 8500. Le Pacifique occidental, une partie de l'Asie et, à plus de 20%, le continent américain ont été confrontés à une augmentation. Le nombre a toutefois diminué de 35% en Europe et 79% en Afrique.

Le variant Omicron rassemble toujours presque la totalité des séquençages sur un mois. Au total, près de 6,7 millions de personnes ont succombé au coronavirus depuis le début de la pandémie. Et plus de 637 millions ont été infectés. (ats/mndl)