Préparez-vous, le Delta ne sera (probablement) pas le dernier variant



Image: Shutterstock

Alors que le variant Delta est en train de provoquer une vague de reconfinements partout dans le monde, des experts alertent: ce n'est probablement pas le dernier. Ni le plus dangereux.

C'est une phrase qu'on entend régulièrement depuis le printemps 2020: «La pandémie est loin d'être terminée». Cette fois, elle a été prononcée par les membres du Règlement sanitaire international, qui s'est réuni mercredi.

Les experts indépendants, mandatés par l'OMS, sont inquiets et fustigent ces pays qui pensent que la crise est finie. «La situation n'est pas bonne», a dit le président du Règlement, Didier Houssin.

Et pour cause. Dans leur déclaration au terme de leur réunion, les spécialistes estiment que «l'émergence et la propagation mondiale de nouveau variants qui pourraient être plus dangereux et aussi plus difficiles à contrôler» est «probable».

Contre l'inégalité vaccinale

Houssin a également dénoncé les pays qui incitent à des troisièmes doses pour leurs ressortissants, alors que l'inégalité vaccinale est encore importante.

Comme l'OMS, le comité d'experts indépendants est favorable à une levée provisoire de la propriété intellectuelle et à un transfert de technologies. (ats/asi)

