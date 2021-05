International

Les écoles sont-elles un lieu de contamination?



Une vaste étude américaine confirme que les cours en présentiel dans les écoles peuvent avoir un impact dans la propagation du Covid-19.

Le rôle des écoles dans la transmission du virus a été l'une des questions les plus controversées de la pandémie. «L'école n’est pas un lieu de contagion», affirmait d'ailleurs la conseillère d'Etat, Cesla Amaraelle (VD/PS), en novembre dernier. Aujourd'hui, cette certitude est remise en cause par une récente étude, menée aux Etats-Unis et parue dans la revue Science, le 29 avril dernier.

Cette dernière le confirme: oui, les écoles constituent bien des lieux de transmission virale. Ainsi, elles peuvent constituer une porte d’entrée pour des infections à la maison.

Importance des mesures sanitaires

Mais la transmission virale à l’école n’est pas une fatalité, indique l'étude. Et pour cause, les mesures sanitaires mises en place dans les écoles (masque, distance sociale) peuvent «gommer» cet accroissement du risque.

«Les chercheurs ont relevé 14 types de mesures différentes et constaté que chacune réduit individuellement les risques précédemment calculés, de 9% en moyenne pour les symptômes de type covid et de 7% pour les tests positifs», résume Le Temps.

