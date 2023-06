Des actionnaires de Credit Suisse déposent plainte aux Etats-Unis

La plainte, déposée ce mardi devant un tribunal de New York, vise les anciens patrons de l'ex-banque suisse Brady Dougan et Tidjane Thiam, ainsi que d'anciens dirigeants de la banque d'affaires.

Merci aux riches de plonger dans la mer pour finir dans la merde

Du premier petit sou investi en bourse, à l’autopsie VIP du cadavre du Titanic, certains milliardaires n'en finissent pas de prendre des risques. Merci à eux. Car siroter une Côte-rôtie dans des mocassins à glands, sur un Yacht et sous le regard envieux des pauvres, n'a jamais enrichi notre curiosité.

«Un hobby de milliardaires», lit-on beaucoup depuis la dramatique disparition du sous-marin touristique Ocean Gate. C'est vrai. Même si les tonnes de commentaires glanés sur les réseaux sociaux fleurent bon le sarcasme, s'enfermer dans une petite baleine en fibre de carbone, ça coûte effectivement plus cher qu'une initiation au paddle à Yvonand. Or, le coût du voyage n'est souvent que l'unique moyen de rassasier une fringale beaucoup plus précoce, personnelle et intense.