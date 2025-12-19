Une fillette portée disparue depuis 42 ans a été retrouvée vivante
Michelle Marie Newton, 3 ans, avait disparu dans l'Etat américain du Kentucky en avril 1983. Son père n'a jamais cessé de la chercher. On ne l'a retrouvée qu'aujourd'hui, en vie. Et désormais âgée de 46 ans.
Selon les médias, la mère aurait enlevé sa fillette à l'époque puis aurait simulé un déménagement en Géorgie. A l'arrivée du papa sur place, la femme et la fille s'étaient envolées, raconte notamment le magazine People.
42 ans plus tard, des policiers se sont présentés à la porte de la disparue. Elle a témoigné en novembre sur la chaîne locale WLKY. Il lui ont dit:
Réunis, après 42 ans
Sa mère l'aurait enlevée et élevée sous un autre nom. A l'insu de la jeune fille, qui ignorait que son père, Joe, la recherchait, poursuit People. Elle a immédiatement pris contact avec lui après cette annonce. Le papa a déclaré à WLKY:
Sa mère, Debra, a été arrêtée le 24 novembre. Elle est accusée d'avoir enfreint son droit de garde. Elle vivait en Floride sous le nom de Sharon Nealy. La police a retrouvé sa trace grâce à un indicateur.
Liste des personnes les plus recherchées
Michelle et sa mère ont quitté Louisville, dans le Kentucky, le 2 avril 1983. Debra aurait dit à son mari de l'époque, Joe Newton, qu'elle allait commencer un nouvel emploi en Géorgie. C'est ce qu'a indiqué le bureau du shérif du comté de Jefferson dans un communiqué de presse. Plus aucune trace ensuite.
Debra Newton a même figuré temporairement sur la liste des personnes les plus recherchées du pays. En 2000, l'enquête a été suspendue. Elle n'a connu un nouveau rebondissement que quand un membre de l'organisation Crime Stoppers a reconnu la mère et en a informé la police. Joe Newton a déclaré:
(t-online)
(Traduit et adapté par Valentine Zenker)