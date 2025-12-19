Cette photo d'enfant de Michelle Newton a été utilisée pour la rechercher. Image: National Center for Missing and Exploited Children

Une fillette portée disparue depuis 42 ans a été retrouvée vivante

Disparue depuis 42 ans, une Américaine a été retrouvée en novembre dernier. Elle a repris contact avec son père qui n'avait jamais cessé de la chercher. Sa mère a été arrêtée.

Plus de «International»

Un article de

Michelle Marie Newton, 3 ans, avait disparu dans l'Etat américain du Kentucky en avril 1983. Son père n'a jamais cessé de la chercher. On ne l'a retrouvée qu'aujourd'hui, en vie. Et désormais âgée de 46 ans.

Selon les médias, la mère aurait enlevé sa fillette à l'époque puis aurait simulé un déménagement en Géorgie. A l'arrivée du papa sur place, la femme et la fille s'étaient envolées, raconte notamment le magazine People.

42 ans plus tard, des policiers se sont présentés à la porte de la disparue. Elle a témoigné en novembre sur la chaîne locale WLKY. Il lui ont dit:

«Tu n'es pas celle que tu penses être. Tu es portée disparue. Tu es Michelle Marie Newton»

Réunis, après 42 ans

Sa mère l'aurait enlevée et élevée sous un autre nom. A l'insu de la jeune fille, qui ignorait que son père, Joe, la recherchait, poursuit People. Elle a immédiatement pris contact avec lui après cette annonce. Le papa a déclaré à WLKY:

«Je n'échangerais ce moment pour rien au monde. C'était comme si je la voyais pour la première fois après sa naissance. Comme un ange»

Sa mère, Debra, a été arrêtée le 24 novembre. Elle est accusée d'avoir enfreint son droit de garde. Elle vivait en Floride sous le nom de Sharon Nealy. La police a retrouvé sa trace grâce à un indicateur.

Liste des personnes les plus recherchées

Michelle et sa mère ont quitté Louisville, dans le Kentucky, le 2 avril 1983. Debra aurait dit à son mari de l'époque, Joe Newton, qu'elle allait commencer un nouvel emploi en Géorgie. C'est ce qu'a indiqué le bureau du shérif du comté de Jefferson dans un communiqué de presse. Plus aucune trace ensuite.

Debra Newton a même figuré temporairement sur la liste des personnes les plus recherchées du pays. En 2000, l'enquête a été suspendue. Elle n'a connu un nouveau rebondissement que quand un membre de l'organisation Crime Stoppers a reconnu la mère et en a informé la police. Joe Newton a déclaré:

«Elle a toujours été dans nos cœurs. Je ne peux pas décrire ce moment où je suis entré et où j'ai pu serrer ma fille dans mes bras»

(t-online)

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)