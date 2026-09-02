Ce vol spectaculaire s'est très mal terminé
La scène semble tout droit sortie de Fast&Furious. En Egypte, des voleurs ont dérobé 105 kilos de poulet directement à l'arrière d'un camion roulant à grande vitesse.
La séquence, filmée sur une autoroute du Caire, a largement circulé sur les réseaux sociaux. On y voit deux hommes récupérer des cartons dans un camion en mouvement pour les transférer dans un pick-up roulant pile derrière. L'un d'eux se maintient sur le capot du poids lourd pendant l'opération. Une méthode spectaculaire qui a rapidement valu au vol des comparaisons avec les braquages de la saga Fast & Furious.
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Le chauffeur ne remarque rien
Le conducteur du camion a expliqué à la police qu'il transportait quatre tonnes de poulet provenant d'une usine. Malgré les manœuvres des voleurs, il affirme ne s'être rendu compte de rien. Ce n'est qu'après les faits qu'il aurait découvert la disparition de 105 kilos de marchandise.
L'enquête a permis à la police égyptienne d'identifier six suspects, tous déjà connus des autorités, selon le Ministère de l'intérieur, cité par le média égyptien El Watan. Selon les autorités, les criminels qualifiés de «particulièrement dangereux» ont déjà été poursuivis et condamnés dans plusieurs affaires, notamment pour «vol avec violence, tentative de meurtre, trafic de stupéfiants, détention d’armes à feu sans autorisation et coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente».
L'opération destinée à les interpeller a toutefois dégénéré. Selon les autorités égyptiennes, des coups de feu ont été échangés entre les suspects et les forces de l'ordre.
Dans un communiqué, le ministère égyptien écrit:
(hun)