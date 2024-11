Deux violents séismes ont secoué le large de Cuba

«C'est très cruel»: son fils serait prisonnier de Poutine, elle raconte

Des milliers d'Ukrainiens sont portés disparus ou détenus par les Russes. Leurs proches pressent le gouvernement de Kiev de faire davantage pour les rapatrier.

Depuis dix mois, on n'a plus aucune trace de Nikita Chovkolenko, 25 ans, et les proches du soldat ukrainien veulent savoir ce qui lui est arrivé. Leurs recherches, complexes et laborieuses, n'ont guère donné de résultats. La frustration se tourne donc de plus en plus vers les institutions et le commandement militaire.