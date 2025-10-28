Les croisières sont-elles aussi sûres qu'on veut nous le faire croire? Une récente fuite de données ébranle cette conception. Image: Imago

Une fillette suisse agressée: des hackers révèlent les secrets de MSC

Une attaque informatique à l'encontre de la compagnie MSC met en lumière un phénomène rarement évoqué: les crimes commis en mer lors de croisières et comment ces derniers sont traités ou étouffés.

Le 10 octobre dernier, le groupe de hackers Kairos a revendiqué une attaque à l'encontre de M.S. Security Group, un prestataire travaillant notamment pour la célèbre compagnie MSC. Comme le rapporte 24 Heures, des données ont été subtilisées, et des extraits publiés afin de prouver la véracité de la fuite et d'exiger une rançon.

Une Suissesse de 11 ans victime d'agression

Les publications portaient sur des incidents de sécurité survenus sur des navires MSC. Les captures originelles faisaient référence des accusations d'agression sexuelle survenues sur le bateau nommé Divina.

Un autre document compromettant faisait quant à lui état d'une autre agression présumée, cette fois impliquant une passagère suisse de 11 ans. On peut y lire qu'un membre du personnel aurait embrassé de force l'enfant. Toujours d'après le rapport auquel 24 heures a eu accès, il semblerait que l'affaire n'ait pas été déclarée aux autorités; à la ligne «Autorités policières notifiées», il est en effet écrit «non».

Une réalité souvent ignorée

Interrogée, MSC a refusé de commenter un «cas individuel». Elle assure que «l’industrie des croisières figure parmi les plus strictement réglementées et surveillées au monde». Une défense remise en cause par David Hammond, fondateur de l’ONG Human Rights at Sea International (HRASI),

«L’industrie des croisières est notoirement opaque. Il est difficile de savoir ce qui se passe réellement à bord. Ce que cette fuite présumée offre, c’est un rare aperçu d’une réalité que le secteur préfère ne pas divulguer.»

John H. Hickey, avocat à Miami, abonde en ce sens et parle même de «vide juridique délibéré».

Des situations très mal prises en charge

Lorsqu'un crime est commis à bord de l'un de ces navires, surtout en eaux internationales, les pays dans lesquels se fait la prochaine escale n'entrent souvent pas en matière, et renvoient la balle à la juridiction de l'Etat du pavillon du navire, laquelle ne veut dans la plupart des cas rien savoir de telles situations.

C'est donc souvent à la compagnie que revient la charge de régler les litiges. James Walker, un autre avocat spécialiste de Miami, ajoute:

«Il n'y a pas de police sur un bateau de croisière. Toutes les questions de sécurité sont gérées par la sécurité interne du navire. Fondamentalement, des employés doivent enquêter sur des crimes souvent commis par d'autres employés.»

Comme l'expose 24 heures, même si les procédés en interne comprennent la dénonciation aux autorités lors de la prochaine escale, ça ne garantit empiriquement aucune prise en charge judiciaire, car «la police locale n’a généralement pas la compétence pour traiter l’affaire. Elle ne peut pas enquêter efficacement.»

James Walker conclut:

«Les croisiéristes sont plus susceptibles de payer pour étouffer une affaire. Un procès, c'est de la mauvaise publicité. La majorité des cas se règle à l'amiable, avec des accords de confidentialité oscillant entre 500 000 et 3 millions de dollars.»

