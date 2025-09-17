La Ritz-Carlton Yacht Collection est devenue l'une des croisières les plus commentées sur Internet. image: ritz-carlton

Cette croisière à 1000 dollars la nuit se fait dézinguer sur TikTok

Une croisière à bord de l'un des trois navires du Ritz-Carlton vend du rêve sur le papier, mais quelques-uns de ses riches passagers ont émis des critiques acerbes sur leur expérience.

Plus de «Divertissement»

Fermez les yeux, imaginez: 13 nuits à bord d'un superyacht à destination du Portugal, portant le nom évocateur d'une princesse Disney - Evrima, Ilma ou encore Luminara. Un bateau élégant, suffisamment petit pour accéder à tous les plus beaux ports de plaisance du monde, de Portofino à Saint-Barth, et d'une capacité de moins de 500 passagers - autant dire rien du tout, face aux gargantuesques paquebots MSC d'une capacité de plusieurs milliers de touristes.

«Une sorte d'anti-croisière. Pas de casino, pas de spectacle, pas d'annonces, pas de buffet» Sonia King, artiste californienne, au Washington Post

Un petit-déjeuner sur une terrasse privée face à l'océan. La possibilité d'un bain moussant dans la salle de bains en marbre de sa suite. Un horaire calibré par le capitaine pour vous permettre d'observer les baleines passer à l'improviste. Une soirée cinéma privée - avec pop-corn et barbe à papa. Sans oublier le champagne à gogo, si bien qu'il est surnommé «l'eau du Ritz».

L'une des cabines. image. ritz-carlton

Un exemple de salle de bains. ritz-carlton

Tout cela, c'est possible - moyennant environ 1000 dollars par personne et par nuit, à bord d'un des trois bateaux de croisière de la chaîne. Comptez plus exactement 3200 dollars pour la formule la moins chère, un aller-retour de trois nuits sur le bateau «Ilma». En optant pour la plus grande suite et une traversée Porto Rico-Portugal, le tarif grimpe à 50 700 dollars (par personne).

Une des terrasses privatives du navire. image: tiktok

Une partie de la clientèle s'est émerveillée de la nourriture. image: tiktok

Et du room service. image: tiktok

Ritz-Carlton est la première ligne d'hôtels de luxe d'un nombre croissant à s'être lancé sur le marché des croisières, en 2017.

L'expérience s'adresse à des clients fortunés qui n'ont pas tant l'habitude des croisières que des chambres d'hôtel cinq étoiles. De nombreuses célébrités et influenceurs se sont ainsi bousculés pour la tester, de Naomi Campbell à la créatrice de contenu Alix Earle.

L'influenceuse a largement partagé son séjour à bord d'un des yachts du Ritz-Carlton. capture d'écran: tiktok

Mais qui dit clients fortunés, dit aussi critiques implacables. Depuis son lancement en 2022, la chaîne s'est heurtée à plusieurs avis cinglants. Sur le site spécialisé Cruise Critic, les passagers les plus exigeants ont notamment déploré une nourriture et un service décevants. «J'ai réservé au Ritz-Carlton; j'ai reçu au Courtyard Inn», déplore une cliente, en référence aux hôtels Mariott à petit prix.

«La plus grande déception a été la nourriture. Je suis végétarien et ils ont fait très peu d'efforts pour proposer des repas corrects compte tenu du prix» pinkberry4

«Mobilier du salon bon marché et inconfortable» William P Shelby

«Excellent navire, mauvaise gestion» justacruisecritic

Des jeux et terrasses flottantes sont déployés pour divertir les invités. image: ritz-carlton

Mais les avis les plus gratinés se trouvent immanquablement sur TikTok. C'est le cas d'Hilary Freeman, une passagère qui a fait part de sa déception sur des vidéos postées avec sa fille le mois dernier. Des frites molles servies avec du guacamole à la gestion de la piscine, en passant par le manque d'intimité, selon l'Américaine, «ça ne vaut pas le coup».

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase? L'interdiction faite à sa fille de 17 ans d'utiliser le spa – une règle qu'elle n'avait jamais rencontrée lors de ses séjours dans un Ritz-Carlton normal, selon son témoignage dans le Washington Post. Mazette!

Du coup, malgré le forfait de 25 000 dollars déjà déboursé pour le voyage, toutes deux ont débarqué plusieurs jours avant la fin prévue de la croisière. Fallait pas prolonger le supplice, tout de même.

Ceci dit, si vous avez déjà réservé votre voyage à bord d'un des trois navires du Ritz-Carlton Yacht Collection, n'ayez pas trop d'inquiétudes: la plupart des avis restent très positifs. Même les commentaires sur la nourriture se sont grandement améliorés, selon le Post. Au point que certains convaincus cumulent déjà 13 voyages, selon la compagnie. Nous voilà rassurés.