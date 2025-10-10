assez dégagé10°
Ce yacht cache le concept le plus insolite de Louis Vuitton

Le Louis Shanghai est un concept-shop en forme de bateau créé par Louis Vuitton
Le Louis Shanghai est un concept-shop en forme de bateau créé par Louis VuittonImage: Louis Vuitton

Vous n'imaginez pas ce qu'il y a l'intérieur de ce yacht

Ce luxueux bateau échoué à Shanghai est en réalité une boutique Louis Vuitton. Entre magasins et musées, LVMH n'a pas lésiné sur les moyens pour vendre ses produits de luxe au marché chinois.
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Un yacht géant trône sur la place d'entrée du HKRI Taikoo Hui, un centre commercial du centre de Shanghai. Baptisé le Louis Shanghai, le navire en question n'est pas une épave, mais bien une boutique-concept en forme de bateau créée par Louis Vuitton.

Pendant ce temps, chez Chanel...

Analyse
Cet homme va «dynamiter» Chanel

Architectes et designers ont imaginé un navire amarré flamboyant, dont la proue et la coque sont ornées du monogramme emblématique de la marque. Le pont et l’étage supérieur superposé évoquent des malles de voyage, clin d’œil à l’histoire de Louis Vuitton au XIXᵉ siècle, lorsqu’il fabriquait des malles pour les voyages transocéaniques qui ont fait sa renommée. La forme du bateau rend également hommage à la culture portuaire de Shanghai, qui fut pendant des siècles un carrefour commercial mondial.

Le Louis Shanghai s'étend sur trois étages, les deux premiers étant consacrés à une exposition de la culture et de l'histoire de la marque. Conçu par l'architecte Shohei Shigematsu, il accueille les visiteurs par l'impressionnante installation Trunkscape, composée de malles monogrammées disposées au-dessus d'une arche, avec en toile de fond des paysages naturels en constante évolution. Le paquebot fashion en images:

Le Louis Shanghai est un concept-shop en forme de bateau créé par Louis Vuitton dans la ville de Shanghai, en Chine.
Image: Louis Vuitton
L’architecte, en collaboration avec les équipes de Louis Vuitton, a transformé près de 1 200 m² en un véritable voyage à travers l’histoire de la maison. Chaque salle thématique évoque les piliers fondateurs de la marque: le voyage, l’artisanat, la mode, l’innovation ou encore le sport, puisque le célèbre malletier français a oeuvré pour la Formule 1, la FIFA et les Jeux olympiques.

Yacht, shopping de luxe: les vacs des stars, en toute simplicité

Une boutique, nichée dans ce décor somptueux, propose une sélection de maroquinerie personnalisable, tandis qu’un café invite à la pause au troisième étage. Partout, les malles servent de motifs décoratifs, rappelant l’élégance et l’histoire de la maison. Le bois et l’éclairage tamisé transforment l’espace en un bateau de croisière vintage, flottant au cœur de Shanghai. Une invitation à la découverte, où chaque pas rappelle l’esprit d’aventure et le luxe intemporel de Louis Vuitton. La visite est gratuite et ouverte à tous, pour peu que l’on veuille embarquer dans ce voyage fastueux.

