L'avocat et polémiste controversé Juan Branco s'apprête à sortir un pamphlet abrasif sur Cyril Hanouna. image: getty, montage: fred valet

Hanouna bientôt démoli dans un livre? Récit d'une affaire tordue

Ce que l'on sait: Juan Branco, avocat français, auto-révolutionnaire controversé et anti-Macron, s'apprête à publier un pamphlet abrasif sur le puissant animateur de C8. Le reste n'est (pour l'heure) qu'un immense micmac de rumeurs, d'extraits qui s'échappent et de menaces à vif. Booba y jouerait un rôle et les narines d'Hanouna auraient côtoyé «les seins» d'une ex-chroniqueuse de TPMP. On démêle tout ça ensemble?

Hanouna, de Juan Branco, publié aux éditions Au Diable Vauvert, disponible le 1er juin prochain. Voilà, en somme, ce que nous savons de ce qui promet d'être le scandale du siècle, une explosion de révélations fracassantes et la fin d'un «système» qui a façonné, enrichi et mystifié le Cyril Hanouna que l'on connaît (redoute?) aujourd'hui.

Oui, rien que ça. Pour finir de nous convaincre que l'affaire en question est à la fois dodue, puissante et mystérieuse, l'éditeur ne lésine pas sur les effets de manche pour vanter un produit au moins aussi bouillant que le chausson aux pommes de chez McDo. Déjà, ce bouquin n'est pas un vulgaire essai ou un simple pamphlet, mais un document. Fichtre, serions-nous à 312 pages d'un Watergate à la sauce C8?

«Qu’est-ce que Cyril Hanouna? Rien. Nada. Keutchi. C’est, au préalable, le point de vue qu’il nous convient d’adopter. Un pion dans un système qu’il serait inutile de, seul, faire tomber, et qui va justifier que nous nous comportions avec précaution à son égard, sans le dévaster.» Le quatrième de couverture de Hanouna, sur le site internet des éditions Au Diable Vauvert.

Oui, on rigole un peu, mais il y a plusieurs raisons à cela: la genèse du bouquin et le pedigree de son auteur, le mystère qui entoure l'évènement, la présence de Booba dans les parages et une bonne dose de déclarations douteuses, voire un brin complotistes. En clair: c'est un peu le bordel et tout (ou presque) est sujet à caution. Nous y reviendrons, mais commençons par une actualité plus récente, voulez-vous?

Dans la nuit de vendredi à samedi, quelques feuillets dudit document se sont frayés un chemin sur Twitter. Jusqu'ici, à l'heure des fuites plus ou moins maîtrisées, rien de bien inédit. A la lecture des premières lignes, on comprend que c'est une espèce de préface qui a été jetée dans la fosse aux algorithmes. La forme, qui démarre comme une missive faussement amicale, a le mérite de donner le ton. Et ça pique.

«Cher Cyril,

Contrairement à ce que tu craignais, ce livre ne portera pas sur ton intimité. Il ne parlera pas des lignes de coke que tu te faisais sur les seins d’Enora Malagré, de ton exhibitionnisme forcené, de ce sexe que tu posais sur tes stagiaires vulnérables»



L'auteur offre du «ma pute» à Cyril Hanouna. Il lui jure que, «bientôt», il «sombrera» et s'adresse à «ce peuple» qui l'apprécie pour ce qu'il est: «un bouffon, payer pour les distraire, et quelque part, les rassurer». (Oui, la faute d'orthographe est d'origine et ce n'est de loin pas la seule.)

La question à un million: qui a partagé cette poignée de pages en premier? C'est là que ça se complique. Please welcome Zoé Sagan. Une internaute qui... n'existe pas. Enfin, pas tout à fait. C'est un pseudonyme qui fait parler la poudre et terrorise les personnalités françaises.

C'est «elle» qui a révélé la dickpic de Benjamin Griveaux

Un prénom cool, un nom de famille qui farfouille dans les archives du Cosmos américain, aka le scientifique Carl Sagan. Zoé n'existe pas, mais n'est pas une inconnue puisqu'elle a déjà publié une série d'ouvrages bénéficiant d'un certain écho. Après un premier essai sur le mouvement des Gilets jaunes en 2019, son premier roman Kétamine sort en 2020 et promet une histoire torchée «par une intelligence artificielle».

Le magazine Technikart la décrit comme une «kamikaze», GQ considère que Zoé «enfonce des portes ouvertes». On retrouve aussi la plume de Zoé Sagan dans plusieurs journaux, et notamment dans une série de papiers satiriques sur L'incroyable famille Arnault. Tout cela, c'est Wikipédia qui nous le rappelle. Soit.

Mais Zoé Sagan, c'est avant tout un compte Facebook qui publiait, jadis, comme un bulldozer remue la terre. Comme l'écrit Stratégies, elle a été «la femme par laquelle le scandale arrive», redoutable et redoutée. L'affaire de la vidéo du zizi de Benjamin Griveaux? C'est elle qui l'a propagée en exclusivité sur les réseaux sociaux, en 2020, bien avant les bonnes feuilles du bouquin Hanouna. Même méthode, autres temps. A l'époque déjà, le fameux Juan Branco rôdait dans les parages et avait été mis en cause dans ces révélations.

Pour certains, on n’ira pas chercher plus loin: c'est l'avocat polémiste qui se cache sous la plume de la machine à polémiques Zoé Sagan. D'autant qu'il s'est engagé (très) publiquement pour défendre la cause et certains dossiers des figures des Gilets jaunes. Pourtant, 30 janvier 2022, coup de tonnerre, Paris Match dévoile l'homme derrière le mystère, un certain Aurelien Poirson-Atlan, un pubard établit à Arles et grand fan de Romain Gary:

«Pour moi, au départ, tout ça n’était qu’un jeu. Je faisais ça à la sieste, aux toilettes, avec un téléphone à moitié cassé» Aurélien Poirson-Atlan

En résumé, des fautes d'orthographe dans de supposées bonnes feuilles qui se sont fait la malle sur Twitter, tout cela grâce au Zorro dé(masqué) le plus corrosif de France et proche de Juan Branco. Suffisant pour balayer ces récentes révélations d'un seul clic? Pas vraiment. Même si l'authenticité de ces pages est encore à confirmer.

Non seulement parce que le bouquin existera bel est bien, mais aussi parce que l'avocat qui en est l'auteur n'a jamais caché sa volonté de «démolir» la marionnette la plus rentable de l'empire Bolloré. Surtout qu’il n’est pas le seul à vouloir gratter derrière ce populisme à grandes audiences, puisque l’émission Complément d’enquête bichonne aussi une enquête (compliquée) dans son coin.

Une entreprise de sape qui bénéficie du soutien baraqué d'un autre ennemi endurant de Cyril Hanouna: le rappeur Booba. En pleine guerre contre les «influvoleurs», ces influenceurs inquiétés désormais par la justice française, le rappeur a toujours le temps de glisser des tacles à hauteur des genoux, surtout quand il s'agit de déséquilibrer l'animateur de C8.

Qui est l'auteur du livre?

S'ils sont nombreux à rêver de voir Hanouna tomber de son trône cathodique, le profil complexe et volatile de Juan Branco donne un peu le tournis aux observateurs de tout bord. Celui que Paris Match baptisait l'«ange noir de Saint-Germain-des-Prés» a sorti il y a moins d'un mois un manifeste (ou «manuel insurrectionnel») baptisé Coup d'Etat, appelant ni plus ni moins à «s’emparer du pouvoir par la force».

Pour Ouest-France, en 2020, Branco est un «jeune avocat surdiplômé, brillant, talentueux et radical». Pour Libé, c'est un «agitateur narcissique». Une année plus tôt, le jeune homme, plutôt aisé et bourré d'aisance, considérait le macronisme, sa plus grande obsession, comme «une nouvelle variante du fascisme», dans son pamphlet Crépuscule. Le Franco-Espagnol n'est pas non plus peu fier d'avoir joué le rôle de conseiller juridique pour WikiLeaks et Julian Assange.

A l'image de Zoé Sagan, Juan Branco n'a aucun filtre et ne s'embarrasse d'aucune espèce de bienséance. C'est lui qui a poussé Gabriel Attal sous une lumière crue(lle), obligeant cet ancien camarade de classe à confirmer son homosexualité dès son arrivée au gouvernement.

Comme le rappel notamment Libération, l'avocat no limit n'hésite pas à glisser dans la conspiration la plus classique, quand un micro s'ouvre très grand ou que, simplement, ça l'arrange. Le Covid-19? Une «expérimentation à large échelle», pour tester le «niveau de consentement» du peuple. Et une mise en examen pour viol, il y a deux ans, ne semble pas être en mesure de freiner l'ambition de ce révolutionnaire auto-proclamé.

Démolir Hanouna, vraiment?

Faut-il croire sur parole les extraits dévoilés par l'ami(e) Zoé Sagan? Juan Branco, de ce que tout le monde peut lire sur Twitter, mélange les genres. Il brandit des accusations graves et inédites à la volée, griffe sévèrement (comme beaucoup de monde) le puissant présentateur de TPMP, tout en se présentant (une énième fois) comme le lanceur d'alertes d'un traquenard politico-médiatique «chargé de nous domestiquer, de nous dompter». Rien de nouveau sous le soleil... à moins que.

Pour le reste, rendez-vous le 1er juin. Il se susurre aussi (forcément sur Twitter) que le principal intéressé serait en train de faire des pieds et des mains pour freiner la sortie du livre. En attendant, Zoé Sagan, elle, est déjà passée à autre chose. La voilà persuadée de détenir la véritable identité du papa d'Emmanuel Macron. Allez savoir.