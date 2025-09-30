assez dégagé10°
Plus de 11 ans de prison requis contre P. Diddy

Un procureur a réclamé une peine supérieure à 11 ans de prison contre la star du hip-hop P. Diddy, acquitté en juillet des charges les plus lourdes initialement retenues contre lui dans une affaire de violences sexuelles.
30.09.2025, 21:5830.09.2025, 21:58

Sean Combs, de son vrai nom, actuellement incarcéré, sera fixé vendredi sur son sort devant le tribunal de New York qui l'a jugé.

Agé de 55 ans, P. Diddy était accusé d'avoir forcé plusieurs femmes – dont sa petite amie de 2007 à 2018, la chanteuse Cassie – à se livrer à des marathons sexuels avec des hommes prostitués.

Diddy demande à être gracié par Trump

Début juillet, il a été acquitté des accusations de trafic sexuel et association de malfaiteurs, les plus graves portées contre lui. Il a en revanche été reconnu coupable de transport de personnes à des fins de prostitution.

Dans un long texte de 166 pages daté de mardi, le procureur fédéral Jay Clayton justifie la peine réclamée par le fait que «ses crimes sont graves et ont conduit, dans plusieurs affaires similaires, à des peines supérieures à dix ans» d'incarcération.

«Une peine de prison importante est également nécessaire dans cette affaire car le prévenu ne manifeste aucun repentir», écrit-il.

La défense pour une libération dans l'année

Sean Combs «tente de présenter des décennies d'abus comme simplement la conséquence de relations mutuellement toxiques. Mais rien n'est 'mutuel' dans une relation où une personne détient tout le pouvoir», ajoute encore Jay Clayton.

«C'était dégoûtant, c'était trop»: 5 choses à retenir du procès Diddy

Il joint à ses arguments un extrait d'un courrier envoyé par la chanteuse Cassie (Casandra Ventura de son vrai nom) à la cour: «J'espère que votre décision de condamnation reflétera la force qu'il a fallu aux victimes de Sean Combs pour se manifester», écrit-elle notamment.

La défense du rappeur et homme d'affaires avait de son côté réclamé la semaine dernière une peine qui n'excède pas 14 mois de prison, une durée qui lui permettrait d'être libéré avant la fin de l'année compte tenu du temps passé en détention provisoire. (sda/ats/afp)

de Cynthia Ruefli
de Sven Papaux
de Remo Hess, bruxelles

