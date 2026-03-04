La capitale iranienne vit au rythme des bombardements. Keystone

Ils racontent Téhéran sous les bombes: «Il y a vraiment du danger»

Des explosions ont secoué la capitale iranienne pour la cinquième journée consécutive mercredi. Des habitants racontent leur vie sous les bombes.

La capitale iranienne est secouée par des bombardements pour la cinquième journée consécutive. De très fortes détonations ont encore retenti à Téhéran, alors que les frappes se multiplient contre des cibles jugées stratégiques.

Selon l’armée israélienne, des dizaines de sites ont été visés mercredi en Iran, dont un centre militaire souterrain secret dans la région de Téhéran, lié au programme nucléaire du pays. Dans la capitale, les quartiers abritant des centres du pouvoir figurent parmi les zones les plus touchées. Le palais historique du Golestan, l’un des principaux sites touristiques de la ville, se trouve également à proximité de secteurs frappés.

Face à l’escalade, certains habitants ont choisi de quitter Téhéran, comme l’a recommandé le gouvernement. D’autres fuient le pays. «Il y a énormément de chaos dans la ville», raconte Manijeh, arrivée en Turquie après avoir quitté la capitale. «Beaucoup de missiles et d’attaques.»

Dans une ville habituellement bouillonnante, l’activité économique tourne désormais au ralenti. À l’approche de Norouz, le Nouvel An persan célébré autour du 21 mars, la joie a laissé place à la peur. (jah)