beau temps12°
DE | FR
burger
International
Iran

Israël frappe des cibles stratégiques au cœur de Téhéran

La ville de Téhéran est bombardée par les aviations israélienne et américaine depuis samedi.
La capitale iranienne vit au rythme des bombardements.Keystone

Ils racontent Téhéran sous les bombes: «Il y a vraiment du danger»

Des explosions ont secoué la capitale iranienne pour la cinquième journée consécutive mercredi. Des habitants racontent leur vie sous les bombes.
04.03.2026, 17:0804.03.2026, 17:08

La capitale iranienne est secouée par des bombardements pour la cinquième journée consécutive. De très fortes détonations ont encore retenti à Téhéran, alors que les frappes se multiplient contre des cibles jugées stratégiques.

Téhéran en vidéo 👇

Vidéo: watson

Selon l’armée israélienne, des dizaines de sites ont été visés mercredi en Iran, dont un centre militaire souterrain secret dans la région de Téhéran, lié au programme nucléaire du pays. Dans la capitale, les quartiers abritant des centres du pouvoir figurent parmi les zones les plus touchées. Le palais historique du Golestan, l’un des principaux sites touristiques de la ville, se trouve également à proximité de secteurs frappés.

Face à l’escalade, certains habitants ont choisi de quitter Téhéran, comme l’a recommandé le gouvernement. D’autres fuient le pays. «Il y a énormément de chaos dans la ville», raconte Manijeh, arrivée en Turquie après avoir quitté la capitale. «Beaucoup de missiles et d’attaques.»

Dans une ville habituellement bouillonnante, l’activité économique tourne désormais au ralenti. À l’approche de Norouz, le Nouvel An persan célébré autour du 21 mars, la joie a laissé place à la peur. (jah)

L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Thèmes
Le Koweït a abattu «par erreur» trois avions américains
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le pari de Trump pourrait lui coûter cher
En déclenchant l’opération «Epic Fury» contre l’Iran, Donald Trump a brutalement déplacé le centre de gravité politique à Washington. Officiellement, il s’agit de «libérer» le peuple iranien. Officieusement, le timing interroge, alors que l’affaire Epstein fragilise la Maison-Blanche et que les élections de mi-mandat approchent.
L'embrasement militaire contre l'Iran a eu l'effet d'un électrochoc politique à Washington, offrant à Donald Trump une échappatoire spectaculaire au moment précis où la pression judiciaire et parlementaire menaçait de l'encercler.
L’article