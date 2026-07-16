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Les causes de la mort de Sam Neill révélées

FILE - Sam Neill arrives at the premiere of &quot;Apples Never Fall&quot; on March 12, 2024, in Los Angeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP, File) Sam Neill
Sam Neill est décédé lundi à l'âge de 78 ans.Keystone

La famille de Sam Neill corrige les «contrevérités» sur sa mort

La star néo-zélandaise est morte lundi à l'âge de 78 ans. Les causes de son décès viennent d'être révélées.
16.07.2026, 07:4016.07.2026, 07:40

L'acteur Sam Neill, célèbre pour avoir incarné le paléontologue Alan Grant dans le film culte Jurassic Park, est décédé d'une pneumonie, a indiqué jeudi son agent de longue date, Philip Grenz. La star néo-zélandaise est morte lundi à l'âge de 78 ans, avait indiqué sa famille dans un communiqué.

La famille a indiqué avoir accepté la publication de la cause du décès, en raison des «inexactitudes et véritables contrevérités» qui avaient circulé dans les médias. «Sam est décédé d'une pneumonie. Avant de tomber malade, Sam avait vaillamment combattu et vaincu un lymphome grâce à un nouveau traitement appelé thérapie CAR-T», a déclaré Philip Grenz dans un communiqué à la station publique Radio New Zealand.

Sam Neill était bien plus que le Dr Grant de Jurassic Park

«J'ai parlé avec sa famille et je tiens à clarifier certains détails pour ses fans», a-t-il précisé. L'entourage de l'acteur avait précédemment indiqué qu'il était en rémission de son cancer au moment de son décès.

Des oeuvres doivent sortir «dans les mois à venir

Le Néo-Zélandais avait suivi un traitement pour un lymphome ces dernières années, mais avait indiqué en 2026 être en rémission grâce à une thérapie génique qui avait modifié son système immunitaire. «Sam étant un homme extrêmement discret qui détestait le tapage, sa famille lui rendra hommage lors d'une cérémonie privée qui se tiendra dans sa ferme en Nouvelle-Zélande, à une date qui reste à déterminer», a ajouté Philip Grenz.

Selon lui, l'acteur avait tourné dans quatre oeuvres au cours de l'année précédente, qui doivent toutes sortir «dans les mois à venir».

Egalement vu dans Peaky Blinders

Sam Neill avait connu une renommée mondiale en 1993 en incarnant le Dr. Alan Grant dans le blockbuster hollywoodien de Steven Spielberg Jurassic Park. S'il est apparu ensuite dans deux suites de Jurassic Park, sa carrière compte des dizaines d'autres oeuvres, au cinéma ou à la télévision, comme Peaky Blinders ou A la poursuite d'Octobre rouge.

L'acteur s'est également illustré dans des productions néo-zélandaises, comme La Leçon de piano de Jane Campion, sortie en 1993. (jzs/ats/afp)

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