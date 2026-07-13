Vidéo: watson

Sam Neill était bien plus que le Dr Grant de Jurassic Park

Le rideau est tombé sur l'une des figures les plus marquantes de notre époque: Sam Neill, cet acteur à la prestance immuable, s'est éteint à l'âge de 78 ans, dans la nuit du 12 au 13 juillet 2026 à Sydney.

Plus de «Divertissement»

L'acteur Sam Neill, célèbre pour avoir incarné le paléontologue Alan Grant dans le film culte Jurassic Park, est décédé lundi en Australie à l'âge de 78 ans.

S'il s'en est allé entouré des siens, avec la dignité qui a toujours caractérisé sa présence à l'écran comme à la ville, il nous laisse le soin de contempler une carrière d'une densité exceptionnelle, s'étendant sur plus de cinq décennies.

Pour le monde, il restera indissociable du Dr Alan Grant, ce paléontologue de génie qu'il a immortalisé dès 1993 sous l'œil de Steven Spielberg. Mais réduire Nigel John Dermot Neill, son nom de naissance, à ce seul rôle reviendrait à ignorer la profondeur d'un homme de lettres devenu homme de scène.

Sa filmographie est une mosaïque de genres et de visages. L'acteur a su naviguer entre Hollywood et les productions indépendantes de sa terre d'adoption avec une aisance rare.

Derrière la caméra se trouvait un homme de terroir, épanoui dans son domaine viticole en Nouvelle-Zélande, et un combattant qui a affronté le cancer avec un courage remarquable, partageant ses doutes et ses espoirs dans ses mémoires en 2023. Malgré une période de rémission, le destin en a décidé autrement cet été 2026.

Redécouvrez le parcours de cet interprète inoubliable, dont le regard bleu restera à jamais gravé dans la mémoire du septième art.