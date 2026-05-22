L'ex-membre des One Direction, qui a fait face récemment à des problèmes de santé, a provoqué la colère de certains fans. getty/watson

Zayn a encore passé un mauvais moment

Le retour du chanteur britannique sur scène après une mystérieuse hospitalisation a été entaché par un incident jeudi, lors d'une séance de questions-réponses avec une poignée de fans à Londres.

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C'est ce qui s'appelle un retour aux affaires difficile. Alors que Zayn s'apprête à renouer avec la scène, après une alerte sanitaire qui l'a mené à l'hôpital le mois dernier et l'a poussé à annuler 22 dates de sa tournée solo, le chanteur britannique de 33 ans a dû faire face à une étrange situation ce jeudi.

Alors qu'il terminait une séance de questions-réponses chez Banquet Records, un magasin de disques à Londres, en présence d'un nombre restreint de fans, la situation a dégénéré lorsque l'ancien membre des One Direction est devenu la cible de bouteilles d'eau jetées depuis la foule. La vidéo de l'attaque est immédiatement devenue virale.

Il faut dire qu'on a frôlé la catastrophe: Vidéo: watson

«WTF, quelqu'un a jeté de l'eau sur Zayn ???» Un internaute sur X, en partageant la vidéo du moment

Il faut dire que l'évènement se déroulait dans un climat passablement tendu. La faute à une annulation de dernière minute annoncée peu avant le lancement par Banquet Records, qui a déclaré sur X que les deux séances de questions-réponses prévues seraient réduites à une seule, en raison de «conflits d'horaire de dernière minute».

«Les événements de 16h et 18h seront fusionnés. Ne vous inquiétez pas, la salle respectera toujours les règles de sécurité», a encore précisé la salle, provoquant la colère de certains fans du chanteur.

Il faut dire que ces derniers vont de déception en déception. Plus tôt ce mois-ci, Zayn a dû revoir à la baisse le format de sa plus grande tournée solo à ce jour - laquelle devait compter 31 dates à travers le monde - après une hospitalisation pour une maladie mystérieuse.

Si l'artiste a tenu à rassurer sa communauté en confirmant être entré chez lui et sur la voie de la guérison, il a dû annuler pas moins de 22 dates aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Le nombre de ses concerts a été réduit à seulement neuf, le temps que sa convalescence se poursuive. (mbr)

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