beau temps28°
DE | FR
burger
Divertissement
Vidéos

On a testé six stands du Paléo: voici notre grand gagnant

Vidéo: watson

On a testé six stands du Paléo: voici notre grand gagnant

Pour la bonne cause, on a mis notre estomac à contribution: entre sandwich au canard, boulettes IKEA, faux burger, spécialités japonaises et dessert en forme de poisson, voici notre classement des meilleures découvertes gourmandes du Paléo Festival.
24.07.2026, 16:5424.07.2026, 16:54
Team watson
Team watson

Le Paléo, ce n’est pas seulement des concerts. C’est aussi un immense terrain de jeu pour les gourmands. On s’est donc lancé un défi: tester six stands parmi les dizaines présents sur le site afin de dénicher la meilleure surprise culinaire de cette 49e édition. Le célèbre sandwich au magret de canard ouvre le bal: si la viande est tendre et savoureuse, le pain manque un peu de moelleux et une sauce plus généreuse n’aurait pas été de refus.

Heureusement qu'il est de retour...

Paléo supprime un stand de bouffe emblématique et ça maille

Changement total d’ambiance chez IKEA, invité de cette édition consacrée aux pays scandinaves. Les incontournables boulettes font le travail: simples, efficaces et réconfortantes.

Les boulettes IKEA, simples mais efficaces.
Les boulettes IKEA, simples mais efficaces.image: watson

Pour se rafraîchir, on a misé sur un jus à la pastèque, à la pomme et au citron. Frais et désaltérant, même si son prix fait légèrement grimacer.

La vraie surprise vient d’un étonnant «burger» au poulet et à l’œuf. Il ne ressemble pas vraiment à un burger… mais il est franchement délicieux.

Sans entremetteur, ce nouveau resto genevois n’existerait pas

Encore plus impressionnant, le temaki à la crevette panée, aussi beau que bon, qui nous a bluffés dès la première bouchée.

Gros coup de cœur pour le temaki à la crevette panée.
Gros coup de cœur pour le temaki à la crevette panée.image: watson

Le dessert, un taiyaki – cette pâtisserie japonaise en forme de poisson – fourré au chocolat, termine le parcours sur une note gourmande. On aurait simplement aimé une portion un peu plus généreuse.

Vidéo: watson

Verdict? Le temaki remporte haut la main notre palme de la meilleure découverte culinaire du Paléo 2026. Une raison de plus de faire un détour par son stand entre deux concerts.

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Moby est toujours vivant
Moby est toujours vivant
de Sainath Bovay
Paléo et la marque d&#039;Orelsan sortent une collab&#039; exclusive
Paléo et la marque d'Orelsan sortent une collab' exclusive
de Sainath Bovay
Justin et Hailey Bieber s&#039;offrent une folie suisse à 12 millions
Justin et Hailey Bieber s'offrent une folie suisse à 12 millions
Voici les meilleures positions sexuelles par temps de canicule
Voici les meilleures positions sexuelles par temps de canicule
Tom Holland se fait recaler par sa femme
Tom Holland se fait recaler par sa femme
Olivia Rodrigo lance un festival de musique très spécial
Olivia Rodrigo lance un festival de musique très spécial
Vidéo: watson

Comment l'Europe défie la vague de chaleur

1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
On a rencontré l'ami suisse de David Bowie
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le héros en slip (et ultra-kitsch) de notre enfance débarque sur Prime
Les quadragénaires vont retomber en enfance avec cette nouvelle adaptation des Maîtres de l’Univers, disponible sur Prime Video dès le mercredi 22 juillet. Un hommage réussi à ces jouets emblématiques des années 1980.
Si vous êtes un enfant des années 1980, vous êtes probablement resté devant le seul écran de la maison à regarder la série animée Les Maîtres de l'univers, avec son héros aux muscles saillants et au slip bien fourni: Musclor.
L’article