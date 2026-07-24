On a testé six stands du Paléo: voici notre grand gagnant
Le Paléo, ce n’est pas seulement des concerts. C’est aussi un immense terrain de jeu pour les gourmands. On s’est donc lancé un défi: tester six stands parmi les dizaines présents sur le site afin de dénicher la meilleure surprise culinaire de cette 49e édition. Le célèbre sandwich au magret de canard ouvre le bal: si la viande est tendre et savoureuse, le pain manque un peu de moelleux et une sauce plus généreuse n’aurait pas été de refus.
Changement total d’ambiance chez IKEA, invité de cette édition consacrée aux pays scandinaves. Les incontournables boulettes font le travail: simples, efficaces et réconfortantes.
Pour se rafraîchir, on a misé sur un jus à la pastèque, à la pomme et au citron. Frais et désaltérant, même si son prix fait légèrement grimacer.
La vraie surprise vient d’un étonnant «burger» au poulet et à l’œuf. Il ne ressemble pas vraiment à un burger… mais il est franchement délicieux.
Encore plus impressionnant, le temaki à la crevette panée, aussi beau que bon, qui nous a bluffés dès la première bouchée.
Le dessert, un taiyaki – cette pâtisserie japonaise en forme de poisson – fourré au chocolat, termine le parcours sur une note gourmande. On aurait simplement aimé une portion un peu plus généreuse.
Verdict? Le temaki remporte haut la main notre palme de la meilleure découverte culinaire du Paléo 2026. Une raison de plus de faire un détour par son stand entre deux concerts.