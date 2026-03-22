«La guerre rend Trump faible»: le best of des caricatures de la semaine

Votre actualité hebdomadaire du Trumpistan, à travers le regard des meilleurs caricaturistes. Agrémentée de mèmes impertinents.



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Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine — agrémentées de plus de mèmes que nécessaire — sont là. Avec notre traditionnel focus sur Trump Land. Enjoy!



Qui a peur de faire le grand saut?

On sait plus où donner de la tête?

Ni un mème, ni une caricature, mais un moment historique? La (vraie) couverture de The Economist de la semaine

«Opération furie auveugle». capture d'écran

«La guerre en Iran rend Donald Trump plus faible — et plus furieux. Tout en réduisant ses superpouvoirs politiques, sa campagne militaire imprudente du président risque aussi de le rendre plus dangereux», écrite le média américain.

Un autre Prix en poche?

Burning bridges...

Et pendant ce temps, au Kremlin...

À qui le tour?

Les trumpistes divisés?

Banksy feat. Trump

Toujours une bonne nouvelle pour Poutine!

Allez, un bon vieux mème à l'ancienne, parce qu'on préfèrerait tous être en 2016.

La preuve 👇 Pourquoi tout le monde ressort ses photos de 2016?

Last but not least, vous avez bien mérité votre moment loutre et capybara

(dsc/dag)