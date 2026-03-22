dégagé
DE | FR
burger
International
Divertissement

«La guerre rend Trump faible»: top caricatures de la semaine

Image

«La guerre rend Trump faible»: le best of des caricatures de la semaine

Votre actualité hebdomadaire du Trumpistan, à travers le regard des meilleurs caricaturistes. Agrémentée de mèmes impertinents.
22.03.2026, 20:5022.03.2026, 20:50

Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine — agrémentées de plus de mèmes que nécessaire — sont là. Avec notre traditionnel focus sur Trump Land. Enjoy!

Qui a peur de faire le grand saut?

Face au cataclysme géopolitique déclenché par #trump, qu’attend l’Europe pour se réaffirmer ? Mon dessin du jour le média sansdoute.info #iran #otan

[image or embed]

— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 18 mars 2026 à 18:03

On sait plus où donner de la tête?



[image or embed]

— Rick McKee (@rmckee.bsky.social) 19 mars 2026 à 18:37

Ni un mème, ni une caricature, mais un moment historique? La (vraie) couverture de The Economist de la semaine

«Opération furie auveugle».
«Opération furie auveugle». capture d'écran

«La guerre en Iran rend Donald Trump plus faible — et plus furieux. Tout en réduisant ses superpouvoirs politiques, sa campagne militaire imprudente du président risque aussi de le rendre plus dangereux», écrite le média américain.

Un autre Prix en poche?

Please enjoy my cartoon for Wednesday's Toronto Star

[image or embed]

— Theo Moudakis (@theomoudakis.bsky.social) 17 mars 2026 à 21:04

Burning bridges...



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 17 mars 2026 à 18:51

Et pendant ce temps, au Kremlin...

Wednesday's @guardian cartoon #Putin #Trump #Zelenskyy #Ukraine #IranWar #middleastconflict

[image or embed]

— Ella Baron (@ellabaron.bsky.social) 17 mars 2026 à 20:17
Ces Américains soutiennent Trump en Iran pour accomplir une «prophétie»

À qui le tour?

Trump is a puppet

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 19 mars 2026 à 15:55

Les trumpistes divisés?

They own a war when they only wanted to own Libs

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 18 mars 2026 à 20:17

Banksy feat. Trump

Unmasking the wrong masks, per usual

[image or embed]

— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 17 mars 2026 à 03:21

Toujours une bonne nouvelle pour Poutine!

Wednesday’s @thetimes.com cartoon times.newsprints.co.uk/morten-morla...

[image or embed]

— Morten Morland (@mortenmorland.bsky.social) 17 mars 2026 à 21:48

Allez, un bon vieux mème à l'ancienne, parce qu'on préfèrerait tous être en 2016.

Image

La preuve 👇

Pourquoi tout le monde ressort ses photos de 2016?

Last but not least, vous avez bien mérité votre moment loutre et capybara

Otter chilling on the back of a capybara.. 😅 #Animals #Pets #Wonderful

[image or embed]

— animals being cute (@animalsbeingcute.bsky.social) 26 mai 2025 à 05:07

(dsc/dag)

L'actu internationale jour et nuit
Malgré les crises, Swiss vise une nouvelle destination long-courrier
Malgré les crises, Swiss vise une nouvelle destination long-courrier
de Benjamin Weinmann
Cette blague de Trump a créé le malaise
Cette blague de Trump a créé le malaise
Pourquoi les Italiens vont payer l'essence «moins cher que les Français»
Pourquoi les Italiens vont payer l'essence «moins cher que les Français»
Cet ancien grand banquier espagnol risque 173 ans de prison
Cet ancien grand banquier espagnol risque 173 ans de prison
Thèmes
Ce gâteau au chocolat Dubaï rend tout le monde fou
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Manifestation massive à Prague contre le gouvernement Babis
Des dizaines de milliers de Tchèques ont protesté samedi dans la capitale contre le gouvernement nationaliste d’Andrej Babis, dénonçant sa politique et «l’arrogance du pouvoir», ainsi que ses positions sur la Russie et les médias.
Des dizaines de milliers de Tchèques ont manifesté samedi à Prague contre le gouvernement nationaliste du milliardaire Andrej Babis, dénonçant «l'arrogance du pouvoir».
L’article