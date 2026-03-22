«La guerre rend Trump faible»: le best of des caricatures de la semaine
Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine — agrémentées de plus de mèmes que nécessaire — sont là. Avec notre traditionnel focus sur Trump Land. Enjoy!
Qui a peur de faire le grand saut?
Face au cataclysme géopolitique déclenché par #trump, qu’attend l’Europe pour se réaffirmer ? Mon dessin du jour le média sansdoute.info #iran #otan— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 18 mars 2026 à 18:03
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On sait plus où donner de la tête?
Ni un mème, ni une caricature, mais un moment historique? La (vraie) couverture de The Economist de la semaine
«La guerre en Iran rend Donald Trump plus faible — et plus furieux. Tout en réduisant ses superpouvoirs politiques, sa campagne militaire imprudente du président risque aussi de le rendre plus dangereux», écrite le média américain.
Un autre Prix en poche?
Please enjoy my cartoon for Wednesday's Toronto Star— Theo Moudakis (@theomoudakis.bsky.social) 17 mars 2026 à 21:04
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Burning bridges...
Et pendant ce temps, au Kremlin...
Wednesday's @guardian cartoon #Putin #Trump #Zelenskyy #Ukraine #IranWar #middleastconflict— Ella Baron (@ellabaron.bsky.social) 17 mars 2026 à 20:17
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À qui le tour?
Les trumpistes divisés?
They own a war when they only wanted to own Libs— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 18 mars 2026 à 20:17
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Banksy feat. Trump
Unmasking the wrong masks, per usual— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 17 mars 2026 à 03:21
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Toujours une bonne nouvelle pour Poutine!
Wednesday’s @thetimes.com cartoon times.newsprints.co.uk/morten-morla...— Morten Morland (@mortenmorland.bsky.social) 17 mars 2026 à 21:48
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Allez, un bon vieux mème à l'ancienne, parce qu'on préfèrerait tous être en 2016.
Last but not least, vous avez bien mérité votre moment loutre et capybara
Otter chilling on the back of a capybara.. 😅 #Animals #Pets #Wonderful— animals being cute (@animalsbeingcute.bsky.social) 26 mai 2025 à 05:07
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(dsc/dag)