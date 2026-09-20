Ed Sheeran a affirmé ne pas être un militant. Image: keystone

Voici les premiers mots d'Ed Sheeran après les polémiques

Après l’éviction de Macklemore de sa tournée américaine pour des propos pro-palestiniens, Ed Sheeran est revenu sur la polémique lors de son premier concert à Philadelphie.

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Lors de son premier concert depuis que le rappeur Macklemore a été écarté des premières parties de sa tournée américaine en raison de propos pro-palestiniens, la star de la pop Ed Sheeran, 35 ans, est revenue sur la controverse.

Lors de son concert à Philadelphie, a déclaré Sheeran:

«Avant de jouer quelques chansons, j’espère que vous êtes d’accord pour que je dise quelques mots sur ce qui s’est passé cette semaine»

L'artiste a expliqué qu'il avait l’habitude que sa musique soit critiquée. Il a ajouté:

La prise de parole d'Ed Sheeran Vidéo: YouTube/Sky News

«Mais cette semaine, j’ai été critiqué pour quelque chose de beaucoup plus important, j’ai dû prendre des décisions difficiles, je fais des erreurs et je suis vraiment, vraiment désolé.»

Ed Sheera a dit vouloir que ses concerts soient des lieux sûrs pour tout le monde. Le Britannique a confié ne pas vouloir être un militant et qu'il ne souhait en aucun cas décevoir ses fans:

«cCest pourquoi je suis ici ce soir, seul, et que je poursuis ma tournée»

La controverse l’a plongé «au cœur d’un débat important et passionné sur la liberté d’expression et sur le sujet politique le plus complexe de la planète», a poursuivi Sheeran.

Le chanteur a ensuite vivement condamné à la fois le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre 2023 en Israël, et les actions menées par Israël dans la bande de Gaza.

Des pro-palestiens devant le stade

Selon des médias américains, plusieurs manifestants pro-palestiniens s’étaient rassemblés devant le stade où avait lieu le concert.

Des manifestants ont protesté devant le stade où se produisait Ed Sheeran. Image: keystone

Le rappeur américain Macklemore avait annoncé en début de semaine avoir été écarté des premières parties du reste de la tournée Loop d’Ed Sheeran à la suite de propos pro-palestiniens.

Plusieurs musiciens lui ont ensuite apporté leur soutien et ont annulé leurs prestations en première partie d’Ed Sheeran. Ce dernier avait souligné que l’exclusion de Macklemore avait été décidée par l’organisateur de la tournée, et non par lui. (dal/dpa)