Voici les premiers mots d'Ed Sheeran après les polémiques
Lors de son premier concert depuis que le rappeur Macklemore a été écarté des premières parties de sa tournée américaine en raison de propos pro-palestiniens, la star de la pop Ed Sheeran, 35 ans, est revenue sur la controverse.
Lors de son concert à Philadelphie, a déclaré Sheeran:
L'artiste a expliqué qu'il avait l’habitude que sa musique soit critiquée. Il a ajouté:
La prise de parole d'Ed Sheeran
Ed Sheera a dit vouloir que ses concerts soient des lieux sûrs pour tout le monde. Le Britannique a confié ne pas vouloir être un militant et qu'il ne souhait en aucun cas décevoir ses fans:
La controverse l’a plongé «au cœur d’un débat important et passionné sur la liberté d’expression et sur le sujet politique le plus complexe de la planète», a poursuivi Sheeran.
Le chanteur a ensuite vivement condamné à la fois le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre 2023 en Israël, et les actions menées par Israël dans la bande de Gaza.
Des pro-palestiens devant le stade
Selon des médias américains, plusieurs manifestants pro-palestiniens s’étaient rassemblés devant le stade où avait lieu le concert.
Le rappeur américain Macklemore avait annoncé en début de semaine avoir été écarté des premières parties du reste de la tournée Loop d’Ed Sheeran à la suite de propos pro-palestiniens.
Plusieurs musiciens lui ont ensuite apporté leur soutien et ont annulé leurs prestations en première partie d’Ed Sheeran. Ce dernier avait souligné que l’exclusion de Macklemore avait été décidée par l’organisateur de la tournée, et non par lui. (dal/dpa)