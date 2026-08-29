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Bâle: la police empêche une manif pro-palestinienne non autorisée

Die Polizei fuehrt einzelne TeilnhmerInnen einer nationalen Demonstration gegen Zionismus ab, in Basel, am Samstag, 29. August 2026. Zum Jahrestag des Zionistenkongresses haben verschiedene Gruppierun ...
Keystone

Bâle: la police empêche une manif pro-palestinienne non autorisée

Quelque 300 personnes se sont rassemblées à Bâle ce samedi pour une manifestation non autorisée en soutien à la Palestine. Présente en force, la police a dispersé les participants, en faisant parfois usage de spray au poivre.
29.08.2026, 16:5929.08.2026, 16:59

La police a empêché samedi à Bâle une manifestation pro-palestinienne non autorisée réunissant quelque 300 personnes. Elle a encerclé des manifestants et procédé à de nombreux contrôles d'identité dans le secteur de la Theaterplatz.

Entre 200 et 300 personnes se sont rassemblées vers 14h00 sur la place. Elles ont notamment scandé «Free, free Palestine», a constaté sur place une journaliste de Keystone-ATS. Des pancartes portant l'inscription «End to Zionism» étaient également visibles.

La police était présente avec un important dispositif et un canon à eau. Elle a bouclé la Theaterplatz et progressivement encerclé les manifestants avant de procéder à des contrôles. La situation a été très tendue par moments.

De petits groupes se sont formés en marge du périmètre où les manifestants étaient encerclés. Ils se sont livrés par intermittence à un jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre. La police a également fait usage de spray au poivre.

Die Polizei umstellt mit einem massiven Aufgebot, unter anderem mit einem Wasserwerfer, die TeilnhmerInnen einer nationalen Demonstration gegen Zionismus in Basel, am Samstag, 29. August 2026. Zum Jah ...
Un canon à eu a été déployé.Keystone

«Death to Zionism»

La manifestation avait été annoncée sous le slogan «Death to Zionism». Elle était organisée le 29 août, date anniversaire de l'ouverture, en 1897, du premier congrès sioniste à Bâle. «Nous nous opposons non seulement à une politique sioniste en Israël, mais aussi au soutien dont elle bénéficie ici», pouvait-on notamment lire sur un tract.

La police cantonale avait indiqué avant le rassemblement qu'elle considérait la manifestation sous la forme prévue comme incompatible avec les droits fondamentaux et qu'elle ne pouvait dès lors pas être autorisée. Elle avait notamment invoqué des appels explicites à la violence en lien avec la manifestation annoncée.

La communauté juive de Bâle doit pouvoir se sentir en sécurité à tout moment, avait encore souligné la police. Les forces bâloises ont reçu le renfort de policiers des cantons de Berne et d'Argovie. (ats)

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