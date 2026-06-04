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Rosalia reporte ses concerts à cause d'une «urgence familiale»

LYON, FRANCE - MARCH 16: (Exclusive Coverage) Rosalía performs on stage at the LDLC Arena on March 16, 2026 in Lyon, France. Gareth Cattermole/Getty Images for Live Nation/AFP (Photo by Gareth Catterm ...
Les salles de concert ont demandé aux détenteurs de billets de les conserver en attendant l'annonce de nouvelles dates.Image: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rosalía reporte trois concerts à cause d'une «urgence familiale»

La chanteuse espagnole Rosalía a reporté trois concerts prévus en Floride dans le cadre de sa tournée mondiale en raison d'une «urgence familiale». C'est ce qu'ont annoncé les salles de Miami et Orlando où ils devaient avoir lieu.
04.06.2026, 19:3304.06.2026, 19:36

«Elle regrette de décevoir ses fans, mais les circonstances ne lui ont pas laissé d'autre choix», peut-on lire jeudi sur les sites web du Kaseya Center de Miami et du Kia Center d'Orlando.

La chanteuse de 33 ans devait débuter la partie nord-américaine de sa tournée, qui devait la mener dans onze villes des Etats-Unis et du Canada. Elle devait donner deux concerts à Miami, jeudi et samedi, ainsi qu'un autre à Orlando lundi.

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Les salles de concert ont demandé aux détenteurs de billets de les conserver en attendant l'annonce de nouvelles dates.

Sorti en novembre, le quatrième album de la chanteuse, «Lux» transcende de nouveau les frontières musicales, attisant la curiosité sur sa déclinaison scénique.

Rosalía, qui a remporté le prix de la meilleure artiste internationale aux Brit Awards, a été largement saluée par la critique pour cette oeuvre chantée en 13 langues. (sda/ats/afp)

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source: shutterstock
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