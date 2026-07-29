Accusations mutuelles sur la responsabilité des feux de forêt. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. image: montage watson

L'heure des règlements de compte a sonné en France

La droite et la gauche françaises s'accusent mutuellement des feux de forêt qui ravagent la Gironde. A400M, Canadair, hélicoptères, non-recrutement, travées coupe-feu: il faut des coupables!

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Si, sur le terrain, face au désastre, la solidarité entre Français est jusqu’ici sans faille, les brèches de la polémique ne cessent de s’ouvrir entre les partis politiques. Le centre, la droite et l’extrême droite font face aux accusations de la gauche. Pour qui l’actuelle majorité gouvernementale, ainsi que le Rassemblement national, auraient failli ces dernières années en refusant d’allouer des moyens supplémentaires aux soldats du feu. De son côté, une partie de la droite, de même que le RN, s’en prennent au gouvernement.

Entre intox, approximations et parts de vrai, revue de détail des reproches.

Mélenchon allume Lecornu sur l’A400M

Vendredi 24 juillet, le leader de la France insoumise (LFI) et candidat à l’élection présidentielle de 2027, Jean-Luc Mélenchon, écrit sur X, égratignant le premier ministre, Sébastien Lecornu:

«Plus de dix jours après mon alerte sur le sujet et plus d'un mois après l'Espagne, Lecornu annonce l'entrée des avions A400M en ligne de renfort contre le feu... pour la fin du mois... La rage!» Jean-Luc Mélenchon

L’A400M est cet avion-cargo européen capable de larguer de jour comme de nuit 20 tonnes de produit retardant sur des incendies de forêt.

Contrairement à ce qu’écrit Jean-Luc Mélenchon, un A400M est entré en action sur un feu de forêt en Gironde dès le lendemain, le 25, et non «à la fin du mois». Pour le quadrimoteur à hélices, d’habitude engagé sur des terrains militaires, c’est une première mondiale dans cette configuration civile. Le projet de conversion de cet appareil en bombardier d’eau date de 2022, rapporte Le Point lundi 27.

Selon le leader insoumis, «l’usage de l’A400M est déjà sur la table depuis un an et en service en Espagne comme renfort retardateur». Faux, rétorque la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon:

«Le kit incendie de l’A400M n’est pas en service opérationnel en Espagne» Maud Bregeon

La porte-parole ajoute: «Des tests ont été faits en France et en Espagne mais ils restaient à concrétiser par un premier déploiement opérationnel: c’est ce que nous sommes en train de faire. Nous agissons, nous ne commentons pas.»

Pas en reste, le chef du RN, Jordan Bardella, le probable candidat à la présidentielle si Marine Le Pen devait être finalement empêchée de se présenter, a estimé sur X que le gouvernement «ne pourra pas éviter de répondre aux Français sur le retard pris dans l’utilisation de l’Airbus A400M et sur le manque de moyens accordés à la sécurité civile».

Les insoumis auraient refusé l’achat de 36 hélicoptères

Le 15 juillet, l’ancien premier ministre macroniste Gabriel Attal, à présent candidat à la présidentielle aussi, reproche à LFI d’avoir refusé en 2024 des crédits qui comprenaient l’achat de 36 nouveaux hélicoptères H145 pour appuyer les services de protection civile, rapporte Le Monde, qui s’est livré à un fact-checking.

Ce qui fait dire à Gabriel Attal que «si on faisait ce que La France insoumise et Jean-Luc Mélenchon proposent, on ne désarmerait pas seulement les policiers, on désarmerait aussi nos pompiers ».

A ceci près que, si LFI s’est bien opposée en 2024 à projet de loi incluant les crédits en question, «aucun article du projet de loi en lui-même ne mentionnait explicitement les hélicoptères, qui étaient seulement évoqués dans un rapport annexé», relève Le Monde.

Attal aurait annulé la commande de deux Canadair en 2024

L'attaque vient cette fois-ci des insoumis. Ils reprochent à Gabriel Attal, du temps où il était premier ministre, d’avoir annulé, en 2024, la commande de deux Canadair bombardiers d’eau supplémentaires, qui seraient venus renforcer la flotte des douze appareils existants. Un sujet hautement sensible alors que pleuvent les critiques contre les effectifs, jugés insuffisants, de équipements aériens français contre les feux.

A l'époque en pleine chasse au déficit budgétaire, «près de 53 millions d’euros sont rabotés dans le budget de la sécurité civile, qui doit renoncer à la commande de deux avions Canadair à laquelle Emmanuel Macron s’était engagé après les mégafeux de 2022 en Gironde». La coupe passe alors inaperçue.

Gabriel Attal aujourd'hui «se défend en assurant qu’il était de toute façon à l’époque "impossible" de commander davantage de Canadair "en raison de l’arrêt de la production" par son fabricant – un point que contestent les insoumis, et qu’aucune source fiable ne permet aujourd’hui de trancher», affirme Le Monde.

L’ancien premier ministre «fait par ailleurs valoir que son gouvernement avait finalement commandé quelques mois plus tard deux Canadair, par le biais d’une commande groupée du dispositif européen rescUE – même si les négociations avaient commencé bien avant son arrivée à Matignon».

«Le RN a voté contre le recrutement de sapeurs-pompiers»

L’accusation émane du premier secrétaire du parti socialiste, Olivier Faure, qui tacle ces jours-ci Marine Le Pen sur X, après que celle-ci a salué, vendredi, sur le même réseau social, l’«abnégation exceptionnelle» des pompiers engagés contre les feux de forêt et leur adressant «sa pleine et entière reconnaissance», relate Nice-Matin sur son site.

Le socialiste Olivier Faure écrit:

«A l’Assemblée nationale, le RN a voté contre le recrutement de sapeurs-pompiers, contre la revalorisation de leurs salaires et contre le renforcement des moyens qui leur sont alloués.» Olivier Faure

En cause, un amendement non voté par le RN, mais défendu par la gauche lors de l’examen du budget en janvier. Il proposait d’augmenter une taxe pour mieux financer les Sdis, les services de défense contre l'incendie et de secours.

Le RN se justifie, rapporte Nice-Matin:

«Il s’agissait d’éviter que la taxe ne se répercute in fine sur les ménages via les contrats d’assurance. Dans le même budget, le RN a d’ailleurs proposé de revoir la répartition des recettes de cette taxe pour améliorer les finances des Sdis, mais cet amendement a, lui, été rejeté par la gauche.» Nice-Matin

Les écologistent auraient annulé des projets de «travées coupe-feu»

Rédigé le 27 juillet par un utilisateur de X, le reproche vise les Verts et leur cheffe, Marine Tondelier. Cet utilisateur assure que «les Ecologistes ont fait annuler "les projets des pompiers de la Gironde de créer des travées coupe-feu et le débroussaillage"», rapporte la rubrique «Vérif’» du site TF1 Info.

Le tweet insultant contre Marine Tondelier👇

TF1 Info rectifie: «La rumeur recycle en réalité un sujet ancien et hautement inflammable. Celui de la "forêt usagère". (…) Un projet d'aménagement forestier devait remettre en cause ce principe. Hérité du Moyen Age, il prévoit en somme que des parcelles privées soient gérées par leur propriétaire tout en laissant les habitants du secteur disposer de droits sur la forêt, afin notamment d'utiliser à des fins personnelles une partie du bois.» TF1 Info

Les écologistes s’étaient opposés à la remise en cause de ce principe. Tout comme un élu macroniste et un autre de droite, tous deux de la région girondine. Les opposants avaient obtenu gain de cause. C’était en 2022. Qui plus est, la «forêt usagère» alors objet de la controverse est sans rapport aucun avec les actuels feux de forêt. Le site apporte les précisions suivantes à ce propos:

«La forêt usagère est en effet délimitée à la commune de La Teste-de-Buch, à l'est de la dune du Pilat. Or, les flammes s'attaquent depuis six jours à une zone située au nord du bassin d'Arcachon (…). Dans ce territoire, la DFCI (Défense de la forêt française contre les incendies) a la possibilité d'aménager "des pistes", des "pare-feu" et des "points d'eau" afin de faciliter le travail des soldats du feu.» TF1 Info

Ces aménagements auraient été insuffisants depuis les mégafeux de 2022, selon des témoignages d'habitants et de professionnels de l'exploitation du bois. Mais les Ecologistes n'y sont pour rien.