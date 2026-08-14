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Ce sultan prive sa belle-fille de ses titres et le mystère plane

Ce sultan prive sa belle-fille de ses titres et le mystère plane

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A 80 ans, le sultan de Brunei Hassanal Bolkiah n'a rien perdu de son caractère: il a retiré ses titres royaux à sa belle-fille pour un mystérieux «comportement déplacé».Image: X90169
A Brunei, petit Etat situé sur l’île de Bornéo, mieux vaut visiblement ne pas contrarier son beau-père lorsqu’il est monarque absolu. Le sultan Hassanal Bolkiah vient de retirer ses titres royaux à sa belle-fille Raabi’atul Adawiyyah. Ce que la princesse a bien pu faire pour provoquer sa colère? Le palais s'abstient soigneusement de le préciser.
14.08.2026, 15:0414.08.2026, 15:05

La plupart des familles règlent leurs différends autour du gratin du dimanche, sur le groupe WhatsApp commun ou autour d'une bonne vieille crise à Noël. D’autres, en revanche, emploient des méthodes un peu moins conventionnelles. A Brunei, par exemple, petit territoire bordé par la Malaisie et la mer de Chine méridionale, lorsque votre beau-père est l’un des derniers monarques absolus de la planète, une brouille peut se solder par une sanction autrement plus radicale: la révocation de tous vos titres royaux.

C’est précisément ce qui vient d’arriver à Raabi’atul Adawiyyah, 33 ans, belle-fille du sultan Hassanal Bolkiah.

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L’annonce a été faite le 7 août par le Bureau du Grand Chambellan. Selon les explications officielles relayées par les médias régionaux, la jeune femme aurait adopté un comportement jugé «indigne» de l’épouse d’un membre de la famille royale. Ses agissements auraient également porté atteinte à la réputation de la monarchie et témoigné d’un manque de respect envers le sultan, rapporte le New Straits Times.

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Le sultan en compagnie de son fils et de sa belle-fille, en 2015.Image: X03263

Qu'a-t-elle fait?

Se pose donc une question: qu’a donc bien pu faire la malheureuse Raabi’atul Adawiyyah pour mériter un tel décret? C’est là que l’affaire devient intrigante. Car le palais n’a fourni absolument aucun détail sur les faits reprochés à la princesse. De quoi alimenter les spéculations dans ce petit Etat d’Asie du Sud-Est.

Une chose, en revanche, est officielle: la sanction vient directement du sultan.

Raabi’atul Adawiyyah avait épousé le prince Abdul Malik en avril 2015 lors de fastueuses célébrations royales. Les archives officielles brunéiennes confirment que le couple a depuis eu plusieurs filles, dont Muthee’ah, née en 2016, Fathiyyah en 2018 et Nabeelah, en 2025.

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Le couple lors de son mariage, en 2015.Image: X03263

Le prince Abdul Malik, deuxième fils du souverain, occupe actuellement la quatrième place dans l’ordre de succession au trône. Selon les informations publiées dans la presse, les titres de leurs quatre enfants ne sont pas concernés par la disgrâce maternelle.

L'actuel sultan Hassanal Bolkiah règne sur Brunei depuis 1967, ce qui fait de lui le monarque vivant actuellement au pouvoir depuis le plus longtemps. Dans ce riche petit Etat pétrolier de Bornéo, il cumule notamment les fonctions de sultan et de premier ministre.

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A 80 ans, le souverain vient donc de rappeler que dans sa famille, le règlement des différends peut être particulièrement expéditif. Quant à savoir quelle faute a valu à sa belle-fille de perdre son statut royal, le mystère reste, lui, entier. (mbr)

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