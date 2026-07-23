Matt Damon incarne Ulysse dans la nouvelle fresque de Christopher Nolan. Image: universal pictures

Pourquoi Matt Damon a été doublé par une femme dans L'Odyssée

Pour donner vie à l’Ulysse de Christopher Nolan, Matt Damon s’est entraîné pendant des mois. Mais dans une scène clé de L'Odyssée, ce n’est pas lui – ni même un homme – qui prête ses bras musclés à l’écran. L’acteur révèle les coulisses d’un tournage qui fait déjà beaucoup parler.

Anika Jany / watson.de

Plus de «Divertissement»

Matt Damon est actuellement à l’affiche sur les plus grands écrans de cinéma du monde. Dans le rôle principal de L'Odyssée de Christopher Nolan, les spectateurs découvrent la star en très gros plan, idéalement sur un écran IMAX 70 mm. Un détail saute alors aux yeux: la carrure impressionnante de l’acteur.

Ses biceps, en particulier, ont fait beaucoup réagir les fans. Mais dans le podcast Happy Sad Confused, Matt Damon reconnaît désormais qu’il n’est pas le seul responsable de toutes les scènes où l’on aperçoit ses bras musclés. Dans une séquence clé de L'Odyssée, une doublure l’a remplacé – et il ne s’agissait pas d’un homme.

Une doublure aux «bras extraordinaires»

Du haut de son mètre 78, Matt Damon n’est pas le plus grand acteur d’Hollywood. Christopher Nolan a précisément exploité cette caractéristique dans la scène des Lestrygons de L'Odyssée, en faisant appel à une doublure féminine. Matt Damon s’en est expliqué dans le podcast Happy Sad Confused avec son animateur Josh Horowitz:

«Lorsque nous avons tourné les scènes utilisant la perspective forcée avec les Lestrygons, il y avait ces cascadeurs qui mesuraient tous plus de deux mètres. Puis ils ont engagé des cascadeurs de moins d’un mètre cinquante, et ma doublure était donc une femme, une cascadeuse qui avait les bras les plus extraordinaires que j’aie jamais vus.» Matt Damon

Matt Damon fait référence à cette scène. Image: universal pictures

Matt Damon se souvient avoir rencontré sa doublure pour la première fois sous la tente du catering pendant le tournage. Il raconte s’être approché d’elle, l’avoir prise dans ses bras et l’avoir remerciée «pour tout le travail qu’elle avait accompli».

Devyn Dalton est actrice, danseuse et cascadeuse – et possède des biceps impressionnants. Image: imdb

L’acteur de 55 ans poursuit: «Il y a donc ces scènes dans le film où l’on voit ces géants me dominer, et, au final, ce sont quasiment toujours mes bras que l’on voit à l’écran. Mais il faut aussi rendre hommage à ceux qui le méritent.»

Devyn Dalton (à gauche) sur le tournage de The Odyssey. Image: instagram

Du haut de son 1,37 mètre, la Canadienne a déjà travaillé sur des productions comme The Last of Us, The Electric State, Percy Jackson, Thunderbolts ainsi que sur la saga La Planète des singes.

Enchaînement de records

Rares sont les films qui auront suscité autant d’attentes que L'Odyssée. Et le nouveau péplum de Christopher Nolan a effectivement fait une entrée fracassante: dès son premier week-end d’exploitation, il a engrangé 264 millions de dollars de recettes dans le monde. Sur l’application de critiques de films Letterboxd, il est également devenu le film ayant atteint le plus rapidement le cap du million d’ajouts dans les listes de visionnage.

Depuis le 16 juillet, L'Odyssée est également à l’affiche dans les salles suisses. Christopher Nolan ayant tourné l’intégralité du film avec une caméra IMAX, il est recommandé de le découvrir dans l’une des sept salles IMAX de Suisse. Les plus passionnés peuvent même pousser jusqu’à Bruxelles ou Prague, où des cinémas projettent le film en IMAX 70 mm, exactement dans le format imaginé et utilisé par le réalisateur.

(traduit et adapté par mbr)

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