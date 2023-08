Du 11-Septembre à Trump, John F. Lauro cherche les emmerdes

De la part d'un homme «mesuré et imperturbable», ce n'est pas rien d'avoir à siffler cul sec les âcres théories de Donald Trump, pour être ensuite à même de les dégobiller, fier comme un coq, sur tous les plateaux de télévision. Certains confrères bavards (et jaloux?) notent que le pénaliste se serait déjà planté, ici ou là, en dévoilant trop, trop vite, trop souvent. Reste qu'il maîtrise déjà fort bien l'argumentaire bourrin du candidat.

Bien que l'affaire des matchs truqués eût été abondamment médiatisée, il faut avoir une sacrée détente pour passer des terrains de baskets au grand méchant républicain. John Lauro tient désormais l'Amérique par la barbichette et, s'il veut en ressortir sans la moindre égratignure, le fringant sexagénaire devra se résoudre à esquinter le système démocratique et paumer volontairement quelques miettes de bon sens.

Ce n'est qu'en 1992, que John Lauro, encouragé par son ex-femme, se décidera à fonder son propre cabinet. Parmi les affaires qui ont fait de lui l'un des rois du barreau, citons par exemple Tim Donaghy, le célèbre arbitre de NBA qui pariait de gros sous sur... ses propres matchs. Nous sommes en 2007 et, surprise, l'actuel avocat de tonton Trump lui intime de plaider coupable. «C'était finalement la décision plus responsable à prendre» , sachant qu'il aurait eu toutes les peines du monde à le faire passer pour un enfant de choeur.

Un jeu risqué qu'il n'applique de loin pas à tous ses dossiers. On est d'ailleurs prêt à parier que ce spécialiste des affaires criminelles complexes ne traînera pas Donald Trump devant un polygraphe. Sa botte secrète? Un «souci du détail qui lui permet de relever les éléments décisifs». Un oeil qu'il a entraîné au début des années 1980, dans la paperasse soporifique et la peau de procureur fédéral à Brooklyn.

Le 18 octobre 2001, à l'aube, une patrouille débarque à domicile. Son visa et celui de son épouse sont échus. Suffisamment louche pour que les autorités, forcément sur les dents, retournent leur nid d'amour, de la clim' au vieux canapé. Et le butin sera fâcheux: Zuhair est un ancien pilote de ligne en formation, une photographie d'un avion saoudien lui sert de marque-page et son meilleur ami porte le même nom que l'un des (véritables) terroristes du 11-Septembre, Ahmed Alghamdi.

Une paille pour ce grand gaillard d'un mètre quatre-vingt, qui promène une stature empruntée à Jules César et le charme flou d'un Joaquin Phoenix. Car John Lauro ne s'est jamais franchement soucié de la culpabilité réelle de ses clients. Même si, pour ce qui est du candidat républicain, il jure avoir le fameux «smoking gun of innocence», la preuve ultime, le fumet de la vérité.

Il est tenace, discret et avocat. Il aime les dossiers impopulaires, les boutons de manchette, les bad guys et le base-ball. Il compte désormais innocenter Trump.

Le nouvel avocat de Donald Trump, John Lauro, dans les années 2000, à New York. Image: New York Daily News

