Le gourou des ultra-conservateurs américains quitte Fox News

C'est un tremblement de terre médiatique et la fin d'une époque. Tucker Carlson, présentateur et gourou de la droite conservatrice américaine, quitte Fox News, une chaîne qui est en ce moment en très mauvaise posture.

Un départ avec effet immédiat et, selon un communiqué publié lundi 24 avril par la chaîne, un divorce qui a été décidé d'un «commun accord», selon la formule consacrée. Fox News remercie sobrement son ex-star de «ses années de bons et loyaux services». Son émission légendaire, Tucker Carlson Tonight, ne va pas pour autant quitter l'antenne immédiatement, puisque des «présentateurs en intérim se relayeront» jusqu'à ce que la direction ne choisisse son ou sa successeure.

Avec une moyenne de 3,5 millions de téléspectateurs, et à la barre de son show depuis 2016, le quinquagénaire, friand de désinformation de toutes sortes, était devenu la voix la plus influente de l'Amérique conservatrice, mais aussi de certains courants de la droite dure et, bien sûr, des antivax. Tout dernièrement, Tucker Carlson, avait même affirmé que «le récit officiel sur le 6 janvier est une pure invention».

«Ce n'étaient pas des insurgés, c'étaient des touristes»

Depuis quelques mois, le feu couve dans l'empire médiatique du magnat des médias Ruper Murdoch. Après avoir longtemps servi la soupe du héros Donald Trump, nous vous disions fin mars que «la chaîne d'infos conservatrice la plus scrutée du pays a retourné sa veste et flanqué Trump au placard.»

La semaine dernière, Fox News a payé 787,5 millions de dollars à un fabricant de machines à voter pour éviter un procès.

Comme le précise le média Daily Beast, avec un clin d'œil appuyé, «la dernière émission de Tucker Carlson sur Fox News s'est terminée la semaine dernière par une pizza qu'il mangeait sur le plateau, déclarant avec assurance: "Nous reviendrons !". Il ne reviendra pas.»

Le présentateur a-t-il été sacrifié pour tenter de redonner un semblant d'avenir à la chaîne d'opinion, historiquement fondée pour soutenir les républicains? C'est ce qui se chuchote déjà sur Twitter. Pour sûr, les prochains jours risquent d'être fertiles en indiscrétions.

