Donald Trump

Trump annonce des droits de douane sur les semiconducteurs

epa12353364 US President Donald Trump speaks as he hosts a dinner for US tech leaders at the White House, in Washington, DC, USA, 04 September 2025. EPA/WILL OLIVER / POOL
Un mois plus tôt, Trump avait annoncé son intention de taxer à 100% les «puces et semiconducteurs» importés.Keystone

Trump annonce de nouveaux droits de douane «très prochainement»

Le président américain promet d'instaurer des taxes douanières «assez importantes» sur les semiconducteurs, composants essentiels dans la course à l'IA.
05.09.2025, 06:1405.09.2025, 06:41
Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi que les Etats-Unis allaient «très prochainement» instaurer des droits de douane «assez importants» sur l'importation des semiconducteurs. Ce sont des composants-clés dans la course mondiale à l'intelligence artificielle (IA).

«Nous allons très prochainement instaurer des droits de douane», «pas très élevés, mais tout de même assez importants», a déclaré Donald Trump en marge d'un dîner à la Maison-Blanche.

Droits de douane illégaux: Trump saisit la Cour suprême

Un mois plus tôt, le milliardaire républicain avait annoncé son intention de taxer à 100% les «puces et semiconducteurs» importés, sans donner d'indication sur la date d'entrée en vigueur. «Mais la bonne nouvelle pour des entreprises comme Apple, c'est que si vous construisez [des usines] aux Etats-Unis ou vous vous êtes engagés à le faire, vous ne devrez pas payer», avait-il poursuivi.

Nombreuses rivalités

Plusieurs grands noms du secteur technologique, fabricants ou dépendants des semiconducteurs, ont annoncé ces derniers mois des investissements sur le sol américain à l'instar d'Apple, qui a promis 600 milliards de dollars sur quatre ans, ou de Micron Technology, qui prévoit de les porter à 200 milliards de dollars.

Le secteur des semiconducteurs fait l'objet de nombreuses rivalités entre les Etats-Unis et les principaux pays de production, comme la Chine et Taïwan. Washington a notamment révoqué l'autorisation accordée au géant taïwanais TSMC d'exporter sans licence vers la Chine du matériel américain de fabrication de puces électroniques.

La Suisse veut construire sa propre usine de puces électroniques

Et le mastodonte Nvidia n'a pu vendre au deuxième trimestre sur le marché chinois aucune de ses puces H20, pourtant développées spécifiquement pour répondre aux exigences gouvernementales américaines. (jzs/ats)

Donald Trump n'a pas aimé se faire sermonner
Video: watson
