Trump évacué par le Secret Service. En pastille, l'image du tireur présumé qui circule sur tous les sites d'infos américain. Image: imago/dr

On sait qui a tiré sur Trump

Après que des coups de feu ont été tirés lors d'un meeting de campagne de Donald Trump, le présumé tireur a été abattu. Les premiers détails sur son identité sont dévoilés.

Julian Alexander Fischer, Bastian Brauns / t-online

Un article de

Lors d'un meeting de campagne samedi, un homme a tiré sur l'ancien président américain Donald Trump. Les premiers détails sur le tireur présumé commençaient à être connus dimanche matin. Trump venait de commencer son discours, à Butler, en Pennsylvanie, lorsque plusieurs coups de feu ont retenti. Le candidat à la présidence s'est baissé, blessé légèrement à l'oreille. Les autorités ont signalé qu'une autre personne est décédée et que deux autres ont été grièvement blessées.

Dans l'intervalle, le tireur présumé a été abattu par les tireurs d'élite du Secret Service. Son identité n'était pas claire au départ, car il n'avait aucun document sur lui. Les forces de l'ordre ont rapidement déterminé qu'il avait environ 20 ans et venait de Pennsylvanie. Kevin Rojek, agent spécial du FBI responsable du bureau de Pittsburgh, avait expliqué que l'identité du tireur serait confirmée à l'aide de données biométriques.

Des tireurs d'élite étaient placés sur les toits. Keystone

Le FBI en est certain: l'individu est Thomas Matthew Crooks, âgé de 20 ans. Il vient de Bethel Park, à environ une heure en voiture de Butler, où avait lieu l'événement. Selon des informations de t-online, l'homme est inscrit en tant que Républicain dans le registre des électeurs de l'Etat de Pennsylvanie. Cependant, il aurait récemment fait un don de 15 dollars à ActBlue, une campagne démocrate.

Il n'y a toujours pas de pistes concrètes sur le motif. Cependant, le FBI décrit cet incident comme une «tentative d'assassinat» contre l'ancien président Donald Trump.

Le tireur se trouvait sur le toit près de l'événement et a tiré plusieurs fois sur Trump et la foule depuis là-bas. Selon des sources du New York Post, il s'agissait du toit d'une usine, à environ 120 à 140 mètres de l'endroit où Trump apparaissait. Il aurait utilisé un fusil AR semi-automatique.

Le lieutenant-colonel George Bivens de la police d'Etat de Pennsylvanie a déclaré:

«Pour autant que je sache, c'était en dehors de la zone restreinte.»

L'agent du FBI Rojek s'est dit surpris qu'une personne ait pu trouver un endroit pour tirer sur Trump.

(Adapté par Tim Boekholt)