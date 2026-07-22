Les médicaments génériques étaient jusqu'à présent exclus des droits de douane sur les produits pharmaceutiques annoncés en avril. Keystone

Trump impose des droits de douane de 100% sur les médicaments génériques

Les médicaments génériques seront soumis à des droits de douane de 100% à partir d'août 2028, a annoncé mardi le président américain. La mesure vise, selon lui, à relocaliser la production des produits pharmaceutiques sur le territoire américain.

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Le président américain Donald Trump a annoncé mardi que les médicaments génériques seront soumis à des droits de douane de 100% à partir d'août 2028.

«A compter du 1er août 2026, tous les médicaments génériques importés aux Etats-Unis continueront de bénéficier de droits de douane de zéro pour cent pendant une période de deux ans, après quoi ces droits de douane seront portés à 100% pendant un an, puis 200% par la suite», a-t-il écrit sur son réseau social Truth Social.

Les médicaments génériques étaient jusqu'à présent exclus des droits de douane américains sur les produits pharmaceutiques, annoncés en avril, qui peuvent atteindre jusqu'à 100%.

Autres médicaments pas touchés

Le président américain avait toutefois donné un an à son ministre du commerce pour réévaluer la situation et recommander, le cas échéant, de nouvelles mesures sur leurs importations de génériques.

«Cette mesure vise à relocaliser la production de médicaments génériques aux Etats-Unis, en pénalisant les entreprises qui décideraient de ne pas construire d'usines et d'installations dans le délai qui leur est accordé», a précisé le président républicain dans son message.

Il a ajouté que les mesures déjà en vigueur concernant les autres médicaments resteraient «inchangées».

Sandoz «prend note» des annonces de Trump

Le géant des médicaments génériques Sandoz a indiqué mercredi avoir «pris note» des annonces de Washington, estimant qu'il était «encore trop tôt» pour en évaluer les implications.

«A ce stade, il est trop tôt pour évaluer les implications potentielles, car des précisions supplémentaires sur la mise en oeuvre et la portée de cette mesure sont encore nécessaires», notamment sur la présence géographique du groupe et ses «décisions d'investissement futures», a précisé un porte-parole du groupe bâlois, interrogé par l'agence AWP.

Selon ce dernier, Sandoz va continuer «à suivre de près l'évolution de la situation et dialoguer de manière constructive avec les parties prenantes concernées», sans plus de précision.

(ats)