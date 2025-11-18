Nicolas Maduro se montre d'accord de parler avec son homologue américain. Pour rappel, Caracas accuse Washington de prendre prétexte du narcotrafic «pour imposer un changement de régime». Keystone

Maduro prêt à parler «en tête-à-tête» avec Trump

Les relations diplomatiques entre les deux pays pourraient se détendre dans un avenir proche. Nicolas Maduro accepte de s'assoir à la même table que Donald Trump.

Nicolas Maduro a affirmé lundi qu'il était prêt à discuter «en tête-à-tête» avec Donald Trump. Le président américain a évoqué de possibles discussions avec son homologue vénézuélien alors que les Etats-Unis ont déployé une flotte de navires de guerre dans les Caraïbes, officiellement dans le cadre d'une opération antidrogue.

«Aux Etats-Unis, celui qui veut parler avec le Venezuela, (on) parlera (avec lui), 'face to face', en tête-à-tête. Sans aucun problème. Ce qu'on ne peut pas permettre (...) c'est que le peuple chrétien du Venezuela soit bombardé et massacré», a affirmé le président Maduro, en réponse à une lettre d'un pasteur américain lors de son émission hebdomadaire à la télévision publique vénézuélienne.

Il a ajouté quelques instants plus tard:

«Je l'ai dit en anglais, et je le répète toujours. 'Dialogue' n'est-ce pas, en anglais? Dialogue, dialogue(...) 'Yes Peace! War no! Never, never war' (Oui à la paix! Non à la guerre! Jamais, jamais la guerre, ndlr)... Ainsi, quiconque souhaite dialoguer nous trouvera toujours, des gens de parole»

Nicolas Maduro a aussi parlé de «secteurs du pouvoir» américain – sans citer de noms – qui «veulent que le président Trump commette l'erreur la plus grave de toute sa vie et intervienne militairement contre le Venezuela. Ce qui serait la fin politique de son leadership (...) et ils le poussent, le poussent, le provoquent, le provoquent».

Washington souffle le chaud et le froid sur la possibilité de frappes sur le territoire vénézuélien évoquées par Donald Trump: le dirigeant a affirmé lundi à des journalistes qu'«à un moment donné, je vais lui parler», tout en ajoutant que Nicolas Maduro «n'a pas été bon pour les Etats-Unis».

Interrogé pour savoir s'il excluait l'envoi de troupes américaines au Venezuela, Donald Trump a répondu:

«Non, je n'exclus pas cette possibilité, je n'exclus rien»

Depuis août, Washington maintient dans les Caraïbes une importante présence militaire avec notamment le plus gros porte-avions du monde, officiellement pour lutter contre le trafic de drogue à destination des Etats-Unis.

Mais Caracas accuse Washington de prendre prétexte du narcotrafic «pour imposer un changement de régime» à Caracas et s'emparer de son pétrole. (sda/ats/afp/svp)