C'est Donald Trump lui-même qui avait annoncé le décès de Charlie Kirk. Image: Keystone

Mort de Charlie Kirk: Trump tacle deux de ses ennemis

Proche de l'influenceur conservateur, le président américain a utilisé son assassinat comme prétexte pour s'en prendre à la gauche ainsi qu'à deux magistrats qui avaient engagé des poursuites à son encontre.

Le président américain Donald Trump a de nouveau stigmatisé mercredi des magistrats qui l'avaient poursuivi et jugé durant le mandat de Joe Biden. Il a pris prétexte du récent assassinat de l'influenceur conservateur Charlie Kirk.

Dans le viseur du locataire de la Maison Blanche, sur son réseau Truth, se trouvent deux de ses cibles privilégiées : l'ex-procureur spécial Jack Smith, et le juge Juan Merchan qui avait présidé son procès pour des paiements cachés à une star du X. Donald Trump reproche à Jack Smith d'avoir ouvert il y a quelques années une enquête sur Turning Point, le mouvement créé par l'influenceur ultraconservateur américain Charlie Kirk, assassiné le 10 septembre.

«Pourquoi le merveilleux Turning Point a-t-il été mis sous ENQUÊTE par le "Dérangé" Jack Smith et l'administration Biden Corrompue et Incompétente?», s'interroge Donald Trump dans un message sur Truth.

«Ils ont essayé de forcer Charlie, ainsi que de nombreuses autres personnes et mouvements, à cesser leurs activités. Ils ont instrumentalisé le ministère de la Justice contre les opposants politiques de Joe Biden, y compris MOI!» Donald Trump

Jack Smith, lui-même visé par une enquête administrative depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, avait été nommé procureur spécial en 2022. Il avait lancé des poursuites fédérales contre Donald Trump, pour tentatives illégales d'inverser les résultats de l'élection de 2020 et rétention de documents classifiés après son départ de la Maison Blanche.

Jack Smith Image: EPA

Les poursuites avaient été abandonnées après la réélection de Trump, en vertu de la tradition consistant à ne pas poursuivre un président en exercice. Jack Smith avait ensuite démissionné du ministère de la Justice.

La gauche visée

Sans jamais le citer nommément, le président Trump s'en prend également sur le réseau Truth à Juan Merchan, qui a présidé le procès Stormy Daniels. Le président avait été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation, pour des paiements cachés de 130 000 dollars à l'ex-star du X.

Donald Trump exprime le souhait que le juge «corrompu» paie «un jour un prix très élevé pour ses actions illégales».

Juan Merchan Keystone

Depuis l'assassinat de Charlie Kirk, le camp républicain redouble de véhémence contre les démocrates et organisations progressistes, accusés de promouvoir la violence politique.

«La gauche radicale a causé des dégâts énormes au pays [...] Mais nous y remédions» Donald Trump

Selon le Washington Post, un élu républicain du Wisconsin a déposé une proposition de loi visant à bloquer les fonds fédéraux aux organisations employant des personnes «qui tolèrent et célèbrent la violence politique». Le New York Times précise pour sa part que sont notamment dans le viseur l'Open Society Foundation du milliardaire George Soros ainsi que la Ford Foundation, qui toutes deux financent des organisations de gauche. (jzs/ats)