«Qu'il périsse»: le discours de Noël ambigu de Zelensky

En s'adressant aux Ukrainiens pour Noël, le président ukrainien a directement souhaité la mort de quelqu'un, sans dire de qui il s'agissait.

Simon Cleven / t-online

Un article de

Le discours de Noël de Volodymyr Zelensky recelait une partie ambiguë. Dans la partie finale de son allocution prononcée le soir du réveillon, le président ukrainien a commencé ainsi:

«Depuis toujours, les Ukrainiens croient que, la nuit de Noël, le ciel s’ouvre»

Il a ajouté:

«Et lorsqu’on lui confie son rêve, celui-ci se réalise à coup sûr. Aujourd’hui, nous avons tous le même rêve. Et nous formulons un vœu, un seul pour nous tous.»

Tout en s'adressant à la population, le président, explique que chacun peut se le dire à soi-même, lance:

«Qu'il périsse»

Zelensky n’a pas précisé à qui s’adressait exactement ce vœu, mais les observateurs ont logiquement pensé au président russe Vladimir Poutine.

Le discours 👇 (sous-titré en anglais) Vidéo: watson

Zelensky invoque aussi la paix

La phrase assassine figurait à la fin d’un discours que Volodymyr Zelensky a prononcé au quatrième Noël depuis le début de l'invasion russe à large échelle. Le président ukrainien a toutefois recadré son propos dans un cadre plus religieux.

Selon lui, lorsqu’on se tourne vers Dieu, on demande «bien sûr quelque chose de plus grand», a-t-il continué. Ce qui est «plus grand», c’est la paix pour l’Ukraine. C’est pour elle que le pays se bat, pour elle qu’il prie, et à elle qu’il a droit.

Le président ukrainien avait déjà partagé mercredi son appel à la paix en dévoilant les grandes lignes d’un plan de paix en 20 points et discuté avec les Etats-Unis. Ce document pourrait, selon lui, servir de base à de futurs accords visant à mettre fin à la guerre avec la Russie.

Après des semaines de discussions, les positions se sont nettement rapprochées sur la majorité des points, a assuré Volodymyr Zelensky. Le consensus avec Washington reste toutefois difficile au sujet de deux questions majeures. D’éventuelles concessions de territoires, et le sort de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Pour trancher ces dossiers sensibles, le président ukrainien a appelé à des entretiens directs avec le président américain Donald Trump.

Dans son message de Noël, Volodymyr Zelensky a décrit les fêtes comme un moment de cohésion, malgré la guerre, les pertes et les déplacements forcés. De nombreux Ukrainiens ne sont pas chez eux, certains ont perdu leur maison, d’autres sont tombés au combat. Mais la Russie ne pourra pas détruire l’essentiel, a-t-il affirmé: le «cœur ukrainien», la foi les uns dans les autres et l’unité du pays.

De violentes frappes aériennes avant Noël

Volodymyr Zelensky a eu des mots très durs pour qualifier les attaques russes menées juste avant les fêtes. La veille de Noël, les Russes ont une nouvelle fois montré «qui ils sont vraiment», a-t-il déclaré. Le président ukrainien a évoqué des frappes massives impliquant des centaines de drones Shahed, des missiles balistiques et des armes hypersoniques Kinschal. Estimant que la Russie n’avait «rien à voir avec le christianisme ni avec quoi que ce soit d’humain», il a lancé:

«C’est ainsi que frappent les impies»

.

Dans le même temps, la situation reste difficile sur le front. Les forces ukrainiennes ont récemment dû se retirer de la ville stratégiquement importante de Siversk, dans le nord de la région de Donetsk. De violents combats se poursuivaient mercredi dans les environs, a indiqué l’état-major ukrainien.

En parallèle, le président a rendu hommage aux soldats ukrainiens et commémoré les victimes de la guerre. Des prières ont été adressées à ceux qui se battent au front, aux prisonniers, aux déplacés ainsi qu’à celles et ceux qui vivent sous occupation russe. Volodymyr Zelensky a affirmé:

«Celui qui n’a pas perdu l’Ukraine en lui, l’Ukraine ne le perdra jamais»

Pour conclure, il a élargi son message de Noël à une note d’espoir. Il a dit croire en un avenir où un Noël pacifique permettra à tous de se retrouver à la maison. «Que nous existions. Et que l’Ukraine existe», a-t-il déclaré.

Contrairement aux années précédentes, l’Ukraine célèbre désormais officiellement Noël selon le calendrier occidental. De nombreux chrétiens ukrainiens continuent toutefois de suivre la tradition orthodoxe et de fêter Noël le 7 janvier, comme en Russie.

Traduit de l'allemand par Joel Espi