Trump et Poutine conviennent d'un nouveau rendez-vous en Europe

Donald Trump et Vladimir Poutine ont échangé plus de deux heures par téléphone. getty/watson

Au terme d'un appel téléphonique de plus de deux heures, ce jeudi, Donald Trump a affirmé que lui et son homologue russe Vladimir Poutine s'étaient mis d'accord sur une nouvelle rencontre. S'il n'a pas fourni de date précise, celle-ci devrait avoir lieu sur sol européen.

Et c'est plus précisément à Budapest, en Hongrie, que les deux dirigeants devraient organiser cette rencontre diplomatique censée «mettre fin à cette guerre ignoble», selon les mots de Donald Trump sur Truth Social, dans la foulée du «long, long» coup de fil de plus de deux heures.

Le coup de fil entre les deux dirigeants a duré plus de deux heures. Image: www.imago-images.de

«Nous avons décidé qu'une réunion de nos conseillers de haut niveau aurait lieu la semaine prochaine. Les premières réunions seront dirigées par le secrétaire d'Etat Mario Rubio pour les Etats-Unis, avec d'autres personnes encore à désigner. Un lieu sera choisi», a-t-il indiqué.

«Puis le président Poutine et moi-même nous réunirons dans un endroit déjà convenu, Budapest, en Hongrie, pour voir si nous pouvons mettre fin à cette guerre 'sans gloire' entre la Russie et l'Ukraine», poursuit-il.

Le président américain et son homologue russe lors de leur rencontre en août dernier, en Alaska. Getty Images North America

Toujours selon le président américain, son appel avec Poutine s'est révélé «très productif» et «de grands progrès ont été réalisés». Les deux dirigeants s'étaient déjà rencontrés en Alaska en août, sans que le sommet ne débouche sur un quelconque progrès vers la paix.

Cette déclaration intervient un jour avant la visite du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à la Maison-Blanche, qui veut obtenir de son homologue américain des missiles de croisière Tomahawk afin de renforcer les défenses de son pays face aux frappes russes.

L’introduction potentielle de missiles de croisière à longue portée représenterait un changement majeur dans les capacités de l’Ukraine, étendant sa portée de frappe en profondeur sur le territoire russe. (mbr)