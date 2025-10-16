larges éclaircies
DE | FR
burger
International
Donald Trump

Trump «envisage» des frappes terrestres au Venezuela

President Donald Trump speaks during an event in the Oval Office at the White House, Wednesday, Oct. 15, 2025, in Washington. (AP Photo/John McDonnell) Trump
Washington accuse Nicolas Maduro et son gouvernement d'être à la tête d'une vaste organisation de trafic de drogue vers les Etats-Unis.Keystone

Trump «envisage» des frappes terrestres au Venezuela

Le président américain a annoncé mardi que six narcotrafiquants présumés avaient été tués dans une frappe en mer. Il menace désormais d'attaquer les cartels vénézuéliens sur terre.
16.10.2025, 06:2416.10.2025, 06:24

Le président américain Donald Trump a dit mercredi «envisager» des frappes terrestres contre les cartels vénézuéliens, après des tirs de missiles contre des embarcations transportant des narcotrafiquants présumés au large du Venezuela.

«Je ne veux pas vous en dire plus, mais nous regardons du côté du sol à présent, car nous contrôlons très bien la mer», a-t-il répondu dans le Bureau ovale à une question d'un journaliste portant sur de potentielles frappes terrestres. Il s'est toutefois refusé à confirmer les informations du New York Times selon lesquelles il aurait secrètement autorisé la CIA à mener des opérations clandestines au Venezuela contre le gouvernement du président Nicolas Maduro.

Venezuela: Maduro prêt à décréter l'état d'urgence en cas d'attaque américaine

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait donné à la CIA l'autorisation de «neutraliser» le dirigeant vénézuélien, Donald Trump a répondu:

«C'est une question ridicule qu'on me pose là. Ce n'est pas vraiment une question ridicule, mais ne serait-ce pas ridicule de ma part d'y répondre ?»

Donald Trump a annoncé mardi que six narcotrafiquants présumés avaient été tués dans une nouvelle frappe américaine au large du Venezuela, la cinquième connue du genre depuis début septembre, sur fond de vives tensions entre Washington et Caracas.

Au moins 27 personnes ont été tuées jusqu'à présent dans le cadre de ces frappes. La légalité de ces dernières dans des eaux étrangères ou internationales, contre des suspects qui n'ont pas été interceptés ou interrogés, fait débat.

Caracas dément

Washington accuse le président vénézuélien Nicolas Maduro et son gouvernement d'être à la tête d'une vaste organisation de trafic de drogue vers les Etats-Unis et a déployé début septembre huit navires de guerre et un sous-marin à propulsion nucléaire au large des côtes du Venezuela, officiellement dans le cadre d'une opération contre le narcotrafic.

epa12449691 Venezuelan President Nicolas Maduro speaks during an event commemorating Indigenous Resistance Day in Caracas, Venezuela, 12 October 2025. EPA/MIGUEL GUTIERREZ
Nicolas MaduroKeystone

Caracas dément vigoureusement et, en réponse au déploiement américain considéré comme une «menace militaire», a lancé des exercices militaires et la mobilisation de réservistes. Pour le président Nicolas Maduro, Washington utilise le trafic de drogue comme prétexte «pour imposer un changement de régime» et s'emparer des importantes réserves de pétrole du pays. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
de Christoph Bernet
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
2
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
de Margaux Habert
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
de Antoine Menusier
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
de Sheikh Sabiha ALAM, Bangladesh
France: une stratégie à l'agonie
7
France: une stratégie à l'agonie
de Antoine Menusier
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
de Niklaus Vontobel
Thèmes
Il arrête des dealers déguisés en ours en peluche
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un faux rabais chez Migros? «L'explication est limpide»
2
Les bateaux et les avions russes vont vivre des années difficiles
3
Arrivée dramatique au mythique ironman d'Hawaï
Le chanteur américain D'Angelo est décédé
L'artiste est mort à 51 ans des suites d'un cancer. Figure de la soul contemporaine, il a connu un important succès dans les années 1990/2000 avant de se faire beaucoup plus rare sur la scène musicale.
De son vrai nom Michael Eugene Archer, D'Angelo est décédé à l'âge de 51 ans des suites d'un cancer, selon le New York Times, qui cite la famille de l'artiste. Il était l'une des figures de la soul contemporaine.
L’article