La Russie et la Chine tentent de recruter les employés virés par Trump

Le grand ménage dans l'administration américaine suscite des convoitise. Les employés qui ont eu accès à des données sensibles sont recherchés sur LinkedIn ou TikTok.

La Russie et la Chine tenteraient de plus en plus de recruter des fonctionnaires fédéraux américains mécontents. C'est ce que rapporte CNN, se basant sur des informations internes des services de renseignement.

Les deux puissances convoiteraient des personnes ayant eu accès à des informations sensibles, comme ce qui a trait au fonctionnement et aux processus du gouvernement américain.

Selon CNN, les analyses des services de renseignement indiquent que Moscou et Pékin se concentrent en particulier sur les anciens employés disposant d'autorisations de sécurité, ainsi que sur les fonctionnaires en période d'essai.

Un rapport du Naval Criminal Investigative Service (NCIS), que CNN a pu partiellement consulter, explique que ces efforts visent «très certainement» à exploiter les projets de licenciements massifs de l'administration Trump.

Des cibles «particulièrement vulnérables»

Selon la chaîne d'information américaine, les services de renseignement chinois et russes utilisent des plateformes telles que LinkedIn, TikTok, RedNote ou encore Reddit pour approcher des candidats pouvant servir de sources potentielles.

Dans au moins un cas, un recruteur aurait reçu pour instruction de créer un faux profil d'entreprise et de contacter de manière ciblée des fonctionnaires fédéraux qui avaient indiqué dans leur profil être ouverts à de nouvelles offres d'emploi. Des personnes jugées «particulièrement vulnérables», car dans une situation financière et émotionnelle compliquée en raison des licenciements.

Au sein du gouvernement américain, les réactions sont contrastées. La cheffe du renseignement national américain, Tulsi Gabbard, a simplement accusé les fonctionnaires de révéler ainsi «leur propre déloyauté» en transmettant des informations sensibles à des était tiers.

Dans une interview accordée à Fox News, Tulsi Gabbard a déclaré:

«Il est nécessaire de se débarrasser de ces personnes afin que les employés loyaux puissent se concentrer sur leurs véritables tâches»

D'autres hauts responsables de la sécurité, qui ont parlé anonymement à CNN, ont en revanche estimé que la réaction de Gabbard était problématique, et ont souligné que le danger de l'espionnage étranger était bien réel.

«Un cadeau pour les services secrets ennemis»

En plus de cela, une démarche de la CIA pourrait avoir involontairement augmenté le risque de divulgation de secrets d'Etat. Selon CNN, afin de mettre en œuvre les directives visant à réduire la taille des agences fédérales, la CIA a récemment envoyé un e-mail non crypté à la Maison-Blanche. Le courrier énumérait toutes les nouvelles embauches des deux dernières années, y compris des agents qui se préparaient à des missions sous une fausse identité.

Certains de ces employés pourraient désormais être licenciés dans le cadre des réductions d'effectifs en cours. Ce qui, selon d'anciens agents des services secrets, pourrait constituer un point faible pour la sécurité nationale.



Un ancien fonctionnaire de la CIA s'inquiète:​

«C'est un cadeau pour les services secrets ennemis. Nous avons créé une situation dans laquelle des employés hautement qualifiés et frustrés, détenant des informations secrètes, se retrouvent soudainement sans emploi»

Un autre ancien employé des services secrets a critiqué le contexte politique de ces licenciements:

«Ce n'est pas de la télé-réalité, il y a ici de vraies conséquences»

Holden Triplett, ancien directeur du contre-espionnage au Conseil national de sécurité, met également en garde: «Nous pourrions créer involontairement l'environnement de recrutement parfait».