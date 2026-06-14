Le président français Jacques Chirac (à gauche) avec ses homologues russe, Vladimir Poutine et américain, George W. Bush, en juillet 2006. Image: montage watson

L'hôtel où Chirac a dormi «entre Poutine et Bush» accueille le G7

Le sommet du G7 se déroulera pour la seconde fois à l'Hôtel Royal d'Evian, 23 ans après la première édition. Vu de France, il offre un cadre «facile à sécuriser».

Ambre DEPRES, Evian / afp

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Avec sa vue imprenable sur le lac Léman et son cadre feutré, l'hôtel Royal d'Evian-les-Bains accueille à partir de dimanche, et pour la seconde fois, les dirigeants des pays les plus industrialisés dans un cocon à l'écart du tumulte international.

«Un espace clos», «facile à sécuriser», situé sur l'axe lémanique à la forte tradition diplomatique: l'établissement cinq étoiles au pied des Alpes françaises rassemble les ingrédients pour assurer la sérénité du sommet du G7, assure François Dussart, directeur général du complexe Evian Resort dont le Royal fait partie.

L'Hôtel Royal d'Evian deviendra durant trois jours le centre de la diplomatie mondiale. Image: AFP

Chirac sépare l'Est et l'Ouest

Depuis le fiasco du G8 à Gênes, en 2001, marqué par des violences entre militants altermondialistes et forces de l'ordre, toutes les éditions de ces discussions informelles entre dirigeants des pays riches se déroulent à l'écart des métropoles.

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Et en 2003, le Royal a réuni de manière inédite toutes les délégations sous un même toit, un modèle destiné à éviter les déplacements à risque, qui a été reconduit depuis sans discontinuer.

Au cinquième étage, celui des suites les plus spacieuses, dormaient «Bush à l'Ouest, Poutine à l'Est et Chirac au milieu», se souvient, sourire aux lèvres, Roger Mercier, directeur général d'Evian Resort à l'époque. Les négociations entre les dirigeants avaient lieu dans une somptueuse salle de 300 mètres carrés inaugurée pour l'occasion, et dont les grandes baies vitrées donnent sur le lac.

Evénement lourd à organiser

En marge des réunions confidentielles, «on arrivait à percevoir les affinités de chacun, à comprendre un peu mieux leurs caractères», confie Roger Mercier: le président russe Vladimir Poutine se montre «glacial», le Premier ministre canadien Jean Chrétien «chaleureux», et le chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi «jovial».

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Ces «bons souvenirs» sont à mettre en regard d'une année de préparatifs sous le signe de la pression et des réunions à n'en plus finir, relativise-t-il, en précisant que l'opération fut «financièrement neutre» pour le complexe. Tout en s'attardant sur la fierté procurée par la réception d'Emmanuel Macron ou encore de Donald Trump, François Dussart appuie:

«C'est un événement lourd d'organisation, avec pas mal de contraintes»

Les dirigeants allemand, britannique, italien, canadien et japonais seront aussi de la partie, mais pas la Russie, exclue du G8 en 2014 après l'invasion de la Crimée.

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Le choix d'Evian coulait de source

Dès 1938, le Royal fut l'hôte de la conférence d'Evian, organisée pour venir en aide aux réfugiés juifs allemands et autrichiens. Si, en 1962, les accords d'Evian qui mettent un terme à la guerre d'Algérie, sont signés chez un rival, l'hôtel du Parc, le Royal accueille chaque année depuis 30 ans les rencontres franco-allemandes, destinées à renforcer les liens économiques entre les deux nations.

Le choix de revenir à Evian pour le sommet du G7 s'est donc fait de manière «consensuelle», explique la présidence française:

«La ville dispose des infrastructures adéquates, il y a l’atmosphère du Léman, et Genève, une ville internationale, pas loin»

Les manifestants envoyés à Genève

Evian est «relativement facile à sécuriser», abonde de son côté la maire Josiane Lei, évoquant un «périmètre naturel entre le lac, la frontière suisse, les montagnes et la rivière».

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Les manifestants seront d'ailleurs tenus à bonne distance, avec des rassemblements autorisés uniquement à Genève, hors des frontières françaises. Près de 20 000 membres des forces de l'ordre et de l'armée seront mobilisés en France et en Suisse pour sécuriser la zone. (btr/afp)