Donald Trump

Trump veut une nouvelle flotte de cuirassés portant son nom

Trump veut une nouvelle flotte de cuirassés: devinez comment elle s'appelle

Le président américain a annoncé la construction d'une nouvelle classe de navires de guerre portant son nom. Il assure vouloir s'impliquer personnellement dans leur conception.
23.12.2025, 08:0723.12.2025, 08:07

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi le lancement d'une nouvelle classe de navires de guerre de grande taille qui portera son nom. Il s'agit d'un fait extrêmement inhabituel pour un président en exercice.

Ces navires seront «les meilleurs au monde», a assuré le président américain pendant une conférence de presse à Mar-a-Lago en Floride, précisant que deux navires de guerre de la «Trump Class USS Defiant» seraient construits pour commencer. Des images représentant le futur navire en mer et en pleine action étaient exposées sur des chevalets autour du pupitre.

President Donald Trump arrives to speaks at his Mar-a-Lago club, Monday, Dec. 22, 2025, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon)
Image: AP

Il a estimé que la construction des deux premiers prendrait «environ 2 ans et demi», assurant que cette nouvelle classe de bâtiments compterait ensuite «rapidement» 10 navires et, au terme du projet, 20 à 25 navires.

Canons, lasers et armes nucléaires

«Chacun d'eux sera le plus grand navire de guerre de l'histoire de notre pays» et même «du monde», a assuré le milliardaire de 79 ans, jamais avare en hyperboles. Il a précisé que les bâtiments seraient équipés de canons et de lasers et qu'ils pourraient porter des armes hypersoniques et nucléaires.

Donald Trump a dit vouloir s'impliquer personnellement dans la conception des nouveaux bateaux, «parce que je suis une personne très portée sur l'esthétique». Il a par ailleurs indiqué que cette nouvelle classe de bâtiments était conçue comme un message «pour tout le monde. Ce n'est pas pour la Chine. Nous nous entendons très bien avec la Chine», qui a renforcé et modernisé sa propre marine. (jzs/ats)

Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
13
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
1
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
