Trump a prêté serment, mais il y a un problème

Aucun incident majeur n'est venu troubler l'investiture du 47e président des Etats-Unis. Mais la manière avec laquelle il a prêté serment, ce lundi, pose plusieurs questions.

«Moi, Donald J. Trump, je jure ou affirme solennellement que j'exercerai fidèlement la fonction de président des Etats-Unis et que, du mieux que je peux, je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des Etats-Unis». Oralement, rien à redire. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche a prêté serment, ce lundi, en levant la main droite devant le président de la Cour suprême, John G. Roberts, Jr. A côté lui, son épouse Melania tenait deux ouvrages à bout de bras. Le premier n'est autre que la bible d'Abraham Lincoln, utilisée pour son investiture en 1861.

Depuis, seulement deux présidents l'ont dépoussiérée pour se faire introniser. Barack Obama a deux reprises et Trump, en 2016 et en 2025.

Précisons que, quelques minutes avant Trump, le vice-président JD Vance a juré de protéger la Constitution en déposant sa main gauche sur la bible de son arrière-grand-mère maternelle, qu'elle lui avait offerte lorsqu'il s'est engagé dans le Corps des Marines, en 2003. Mais le 47e président a toujours eu une petite spécialité bien à lui, au moment d'être intronisé.

Lundi, au-dessus du vieil ouvrage ayant appartenu à Lincoln, se trouvait une petite bible que sa maman lui avait donné «en 1955, pour marquer sa remise de diplôme à l'école primaire du dimanche de la First Presbyterian Church of Jamaica, à New York», nous dit The Hill. Trump avait fait pareil en 2017, avec une première bible toujours offerte par sa maman, désormais exposée au Musée de la Bible à Washington, DC.

Jusqu'ici, tout va bien. C'est au niveau de sa paume gauche qu'on a eu droit à une petite subtilité. Au lieu de déposer sa main sur les deux bouquins apprêtés pour l'occasion, Donald Trump a décidé de tendre son bras le long de son corps.

La main droite de Trump pend le long de son corps. image: getty

Le trac a-t-il fait perdre la mémoire à Trump, oubliant l'existence des bibles et de sa femme, au passage? Ou, a-t-il volontairement décidé de zapper cette coutume ancestrale? C'est là que ça se complique.

Rembobinons un peu. La cérémonie d'investiture de Donald Trump a pris du retard dès l'aube, si bien que tout a été décalé de quelques minutes et tout le monde était un peu pressé par le temps. Au moment de prêter serment, à midi et une minute, le nouveau président s'est avancé et la cérémonie a démarré avant que Melania ne puisse suivre le mouvement, armée des deux bibles.

Une hypothèse largement défendue par de nombreux supporters de Donald Trump, qui accusent le président de la Cour suprême d'avoir voulu gâcher l'investiture.

«Le fait que le juge en chef Roberts ait précipité la prestation de serment, avant que Melania n'arrive auprès du président Trump et sans que sa main ne soit sur la Bible, est absolument honteux» Coleton Furlow, commentateur chrétien conservateur

Si cette thèse est privilégiée, c'est qu'en janvier 2017, Donald Trump, passionné de la Bible au point d'en vendre à son nom, avait posé sa main sur les deux ouvrages présents ce jour-là.

Un crime pour certains, mais un détail pour l'Histoire, puisqu'il est malgré tout devenu officiellement le 47e président des Etats-Unis.