Les réactions au séisme commercial de Trump

Les partis somment le Conseil fédéral d'agir

«L'augmentation des droits de douane nuit à tout le monde - y compris la Suisse», estime le président du Centre Gerhard Pfister. La décision du président américain «augmente l'incertitude», ajoute le parti dans un communiqué. Le Centre attend du Conseil fédéral «une analyse approfondie et rigoureuse des conséquences pour notre économie».



Il faut trouver des solutions pragmatiques pour les branches touchées. Et «il s'agit avant tout de renforcer davantage les relations commerciales avec nos partenaires commerciaux fiables», ajoute Gerhard Pfister.



De leur côté, les Vert-e-s regrettent que «la stratégie de séduction de Trump par le Conseil fédéral et la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a échoué». Le Conseil fédéral doit défendre les droits fondamentaux et l'économie contre les attaques «autoritaires» des Etats-Unis et renforcer, avec nos partenaires européens, l'indépendance vis-à-vis des Etats-Unis.



«Faire cavalier seul dans cette guerre commerciale n'est pas une option. Il faut une réponse européenne», ajoute le parti, qui annonce une conférence de presse pour jeudi après-midi.