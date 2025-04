Le domaine de Kid Rock, sur lequel sa «petite» White House toise Nashville au loin. google earth

Ce fan de Trump s’est construit sa propre Maison-Blanche

Kid Rock? Une vieille star du rock. C’est surtout le meilleur pote de Donald Trump, qui a fait sensation mardi dans le Bureau ovale. Le vrai Bureau ovale. Parce que, chez lui à Nashville, le chanteur dort dans une réplique (presque) parfaite de la Maison-Blanche, qu’il a mis 20 ans à terminer.

Le mauvais goût et la mauvaise foi dans la même pièce. Mardi, le chanteur Kid Rock a eu l’autorisation de faire le mariole dans le Bureau ovale, avec un Donald Trump hyper consentant et fringué comme un sapin de Noël ultraconservateur. Pauvre Zelensky, harcelé il y a peu pour sa tenue de combat digne d’un président en pleine guerre contre Poutine.

Le rockeur et le président. Image: EPA BLOOMBERG / POOL

En vérité, Kid Rock avait une mission, ce jour-là: superviser la signature d’un énième décret visant à mettre fin aux prix exorbitants des billets de concerts et d'événements. (Coucou Taylor Swift.) Sur la tenue épileptique du rockeur, qui est d’ailleurs à la base de ce projet, on trouve le chiffre 250, en hommage à l’anniversaire de la fondation des Etats-Unis, qui aura lieu en juillet 2026. Voilà pour l’actualité chaude.

En marge de cette rencontre officielle entre les deux vieux copains, cette visite à la Maison-Blanche a réveillé quelques souvenirs immobiliers dans l’esprit des internautes américains.

A Nashville, dans le Tennessee, notre homme vit loin des néons de la célèbre Honky Tonk Highway. Niché la plupart du temps sur une colline et au bord d’un petit lac, Kid Rock fait sensation dans cette petite région de Whites Creek. Et pour cause, au bout d’un embranchement de la Knight Drive, il s’est fait construire une réplique bluffante de la White House de Washington.

Humblement.

Bien sûr, tout n’y est pas, mais l’arsenal du parfait patriote, lui, est au complet. Le blanc très blanc, les colonnes emblématiques, le drapeau américain disproportionné et un aigle en laiton sur la façade, que la star aurait recouvert d’or 24 carats, selon un entretien accordé à Tucker Carlson, lorsqu’il était toujours sur Fox News. C’est d’ailleurs en 2022 que Kid Rock a ouvert les portes de sa tiny White House au journaliste. Une première.



Très officielle de l’extérieur, cette baraque a tout de l’antichambre de Disneyland une fois à l’intérieur. Alors qu’on y trouve que deux chambres à coucher (selon Joe Rogan qui a adoré la mini-Maison-Blanche), le reste est exclusivement réservé au divertissement.

Le vieux gamin de Nashville y a fait construire une piste de bowling, une petite salle de concert, une salle de jeux ou encore un salon de coiffure. Le mobilier est immense et les dorures débordent jusqu’aux toilettes, dignes de la Trump Tower.

Elégant, discret.

Mar-a-Lago, Palm Beach? Non, Nashville, Tennessee.

Ce «redneck paradise», comme l’appelle Tucker Carlson, s’étend sur près de 2500m2 et abrite également une église personnelle et une station-service. Une démesure rock et bling-bling qui n’a pas toujours plu aux voisins, mais qui a tout pour taper dans l’œil de Donald Trump, un vieil ami pour qui Kid Rock a poussé plusieurs fois la chansonnette durant la campagne présidentielle.