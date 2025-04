Mardi, Donald Trump a dévoilé les taxes douanières qu’il imposera au reste du monde. image: Keystone, montage: watson

L’effrayant tableau de Trump est déjà iconique

Sous une bise à décoiffer des présidents, Donald Trump a dévoilé mercredi soir les nouvelles taxes douanières tant redoutées. Muni d’un tableau illisible, il a lourdement chargé un grand nombre de pays et… nous a permis, malgré tout, de parodier bêtement ce gros morceau d’histoire politique.

«Aujourd'hui, nous nous levons pour le travailleur américain et nous plaçons finalement l'Amérique en tête». C’est ainsi que Donald Trump a brisé le suspense sur les taxes douanières qui pendaient au nez d’une grande partie du monde et de la Suisse. Pour faire court: 34% pour la Chine, 20% pour les pays de l'Union européenne et 31% pour la Suisse.

Ces taxes sont «réciproques», selon le président américain, qui a dit s'être fixé pour son calcul sur le niveau des droits de douane pratiqués par les partenaires commerciaux de Washington. Il faut savoir que, nous concernant, la Suisse réalise 51% de ses exportations vers l'Union européenne. Mais en 2021, les Etats-Unis avaient ravi la première place à l'Allemagne dans le classement des exportations helvétiques.

Un assaut commercial qu’il a eu la fierté de tenir littéralement en main, puisque le vent qui soufflait sur la Maison-Blanche, mardi, l’a empêché de poser le tableau des taxes sur le chevalet prévu à cet effet. Première conséquence, des millions de citoyens de la planète ont donc zoomé sur ce panneau un poil ridicule, pour savoir à quelle sauce ils allaient être mangés.

Vous l’aurez compris, en empoignant ses munitions économiques, Donald Trump a effrayé la planète, mais nous aussi offert une belle opportunité de le parodier. Ce qu’on s’est empressés de faire, évidemment.

