Donald Trump, dans la roseraie de la Maison-Blanche, a annoncé son très attendu «plan du siècle» de taxes censé faire économiser des milliards aux Etats-Unis. Keystone

«La Suisse? 61 à 31%»: Donald Trump a balancé son plan si redouté

Après des heures de suspens insoutenable, le président américain a dévoilé le vaste plan de taxes douanières draconiennes qui doit «rééquilibrer l'ordre mondial». Résumé d'un speech aussi pompeux que décousu, mais aux conséquences historiques.

«Le jour de la libération!» clame Donald Trump d'un ton plein de satisfaction à son pupitre installé dans la roseraie de la Maison-Blanche, ce mercredi, avant d'annoncer le plan censé rendre «l'Amérique riche à nouveau». Un jour qui marque l'un des plus importants de l'Histoire du pays, selon lui, et un «retour à l'âge d'or» qu'il a promis tout au long de sa campagne présidentielle.

«Nous allons rendre l'Amérique grande à nouveau, plus grande qu'elle ne l'a jamais été» la promesse de Donald Trump ce mercredi, à la Maison-Blanche

Après avoir salué quelques personnes dans l'assemblée, dont son vice-président JD Vance et le patron de la Chambre des représentants, Mike Johnson, Donald Trump entre dans le gras du sujet: la concurrence économique étrangère et les «attaques vicieuses» perpétrées pendant des années contre les Etats-Unis, qu'il égrène sous forme de chiffres, de taux et de taxes diverses. Des «barrières non monétaires» auxquelles il compte aujourd'hui donner la réplique des des «tarifs réciproques».

Une pluie de taxes stupéfiante

Première annonce? A compter de minuit, une taxe de 25% sur «toutes les voitures» et les pièces détachées automobiles fabriquées à l'étranger. Une déclaration accueillie avec une salve d'applaudissements dans l'assistance.

«Aujourd’hui, nous défendons les travailleurs américains et nous donnons enfin la priorité à l’Amérique» Donald Trump

Mais c'est surtout une taxe historique de 10% à tous les pays que Donald Trump annonce à la stupéfaction générale, avant d'égrainer en ricanant les taux qui s'appliqueront désormais respectivement à ses partenaires commerciaux. Les uns après les autres.

«Outre un droit de douane de 10% sur tous les pays, à l'exception du Canada et du Mexique, des dizaines d'autres pays seront confrontés à des droits de douane supplémentaires de 10 à 50%» Ana Swanson, journaliste du commerce international au New York Times

Trump a brandi un graphique montrant les taux de droits de douane réciproques appliqués aux partenaires commerciaux des Etats-Unis, en affirmant qu'il en appliquera la moitié. Keystone

La Chine? Un tarif douanier de 44%, en plus des 20% déjà imposés. Le Royaume-Uni? 10%, un taux remarquable, étant donné qu'il s'agit d'un allié très proche et les efforts pour négocier un accord commercial. L'Afrique du Sud? 30%. L'Indonésie? 32%. Le Vietnam? 46%. Et le Cambodge? 49%. Quant à l'Inde, partant du principe que les droits de douane moyens indiens sur les produits américains s'élèvent déjà à 52%, le président américain suggère un tarif réciproque «réduit» à hauteur 26 %.

«La Suisse? 61 à 31%» Donald Trump

L'Union européenne n'est pas en reste, avec un tarif douanier de 20% imposé au bloc des 27. «Ils nous arnaquent», lance Donald Trump à propos de l’UE. Un tarif «douloureux», juge les experts, puisqu'il se situe dans le haut de la fourchette envisagée.

Le tableau, en revanche, snobe avec superbe les deux principaux partenaires économiques des Etats-Unis, le. e Canada et le Mexique, pourtant au coeur des menaces du milliardaire américain depuis des semaines.

«Les contribuables ont été arnaqués pendant plus de 50 ans. Mais cela n’arrivera plus. Nous ne pouvons pas faire ce que nous avons fait ces 50 dernières années», poursuit-il, avant de vanter les gains réalisés sur le marché boursier américain depuis sa victoire électorale.

Tandis qu'un journaliste braille avec désespoir «Monsieur le président, que dites-vous aux familles qui paieront plus?», le président américain tire sa révérence. Marquant la fin d'une ère de libre-échange international étendu, fondé sur un système fondé sur des règles, par son propre pays.