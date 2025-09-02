en partie ensoleillé18°
Donald Trump

Donald Trump affirme: «Nous allons intervenir à Chicago»

Donald Trump affirme: «Nous allons intervenir à Chicago»

Le président américain veut déployer des forces de l'ordre dans la ville démocrate, sans toutefois fixer de date précise. Il s'est également exprimé sur les rumeurs concernant son état de santé.
02.09.2025, 22:0102.09.2025, 22:40
Après Los Angeles en juin et Washington depuis la mi-août, Donald Trump a menacé mardi d'envoyer des policiers fédéraux et des militaires, tels que les réservistes de la Garde nationale, dans d'autres villes démocrates comme Chicago, New York ou encore Baltimore.

Trump menace de déployer l'armée dans plusieurs villes

«Nous allons intervenir à Chicago», a affirmé le président américain depuis la Maison Blanche, sans préciser quand il comptait y déployer des forces de l'ordre fédérales.

«Fausses informations»

Donald Trump a également rejeté les rumeurs sur son état de santé qui ont agité une partie des réseaux sociaux aux Etats-Unis. Il les a qualifiées de «fausses informations».

Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»

«Je n'ai pas vu ça», a-t-il déclaré lorsqu'un journaliste l'a interrogé sur ces on-dit qui ont circulé sur les plateformes X et Bluesky. Selon ces rumeurs, la santé du dirigeant de 79 ans était défaillante après ne pas avoir fait d'apparition devant les médias pendant plusieurs jours. (ag/ats)

