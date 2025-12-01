brouillard
DE | FR
burger
International
Donald Trump

En pleines tensions, Trump a parlé à Maduro

President Donald Trump waves as he and first lady Melania Trump arrive on Air Force One, Sunday, Nov. 30, 2025, at Joint Base Andrews, Md. (AP Photo/Alex Brandon) Donald Trump,Melania Trump
Le Venezuela est accusé par Donald Trump d'être derrière le trafic de produits stupéfiants qui inondent les Etats-Unis.Keystone

En pleines tensions, Trump a parlé à Maduro

Alors que Washington mène une guerre controversée contre les cartels de la drogue, le président américain confirme avoir eu un appel téléphonique avec avec son homologue vénézuélien.
01.12.2025, 07:2901.12.2025, 07:36

Le président américain Donald Trump a confirmé dimanche, sans en donner la teneur, avoir eu un échange téléphonique avec son homologue vénézuélien Nicolás Maduro. Ce dernier dénonce une «agression en préparation» des Etats-Unis dans une lettre à l'OPEP.

Washington qui dit lutter contre les cartels de la drogue, a déployé des forces armées depuis septembre en mer des Caraïbes, notamment un porte-avions, le plus grand au monde, et accentué la pression ces derniers jours en décrétant samedi que l'espace aérien du Venezuela devait être considéré comme «totalement fermé».

Donald Trump dit avoir eu un échange téléphonique avec Nicolás Maduro, au centre du cliché (archives).
Nicolás MaduroKeystone

«Je ne dirais pas que cela s'est bien ou mal passé. C'était un appel téléphonique», a déclaré à bord de l'avion Air Force One le président américain à propos de sa conversation avec son homologue de gauche radicale, initialement révélée par le New York Times cette semaine.

Bête noire des Etats-Unis depuis un quart de siècle, le Venezuela est accusé par Donald Trump d'être derrière le trafic de produits stupéfiants qui inondent les Etats-Unis. Caracas dément et rétorque que l'objectif véritable de Washington est de le renverser et la mainmise sur le pétrole vénézuélien.

De «vastes réserves de pétrole»

Le sénateur républicain américain Markwayne Mullin a affirmé dimanche que Washington avait proposé à Maduro de quitter le pays: «Nous avons donné à Maduro une opportunité de partir. Nous lui avons dit qu'il pouvait partir pour la Russie ou qu'il pouvait aller dans un autre pays».

Le Venezuela a annoncé qu'il avait demandé à l'OPEP, de l'aider «à arrêter cette agression [américaine] qui se prépare avec de plus en plus de force», dans une lettre de Maduro lue par la vice-présidente Delcy Rodriguez, également ministre du pétrole, lors d'une visioconférence des ministres de l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Washington «cherche à s'emparer des vastes réserves de pétrole du Venezuela, les plus grandes au monde, par l'utilisation de la force militaire», y écrit Maduro.

Washington aurait proposé à Maduro de s’exiler en Russie

Depuis le début septembre, les Etats-Unis ont mené des frappes contre plus de 20 navires en mer des Caraïbes et dans le Pacifique, tuant au moins 83 personnes, sans fournir de preuves que ces navires servaient au trafic de drogue comme ils l'affirment. De nombreux experts mettent en doute la légalité de ces opérations, aucun suspect n'ayant été ni interpellé ni interrogé.

Des «crimes de guerre»

Le président de l'assemblée nationale vénézuélienne, Jorge Rodriguez, un des hommes forts du pays, a annoncé à la presse dimanche avoir accueilli «des familles de Vénézuéliens assassinés, exécutés extrajudiciairement lors des actions, clairement illégitimes et illégales, perpétrées depuis le 2 septembre par l'armée américaine».

«Si une guerre avait été déclarée et conduit à de tels assassinats, nous parlerions de crimes de guerre. Étant donné qu'il n'y a aucune guerre déclarée entre pays, ce qui s'est produit [...] ne peut être qualifié autrement que d'assassinats ou d'exécutions extrajudiciaires», a-t-il dit.

epa12440496 The president of Venezuela&#039;s National Assembly, Jorge Rodriguez, speaks during the National Council for Sovereignty and Peace in Caracas, Venezuela, 08 October 2025. Rodriguez said th ...
Jorge RodriguezKeystone

Ces derniers jours, une activité constante d'avions de combat américains a été enregistrée à quelques dizaines de kilomètres des côtes vénézuéliennes, selon des sites de suivi des aéronefs. Six compagnies aériennes ont suspendu leurs liaisons avec le Venezuela.

Donald Trump a déclaré jeudi que l'armée américaine allait «très bientôt» commencer à cibler des «trafiquants de drogue vénézuéliens» dans des opérations terrestres, suscitant l'opposition de parlementaires américains du congrès, républicains comme démocrates.

Au pouvoir depuis 2013, le président socialiste Nicolás Maduro, héritier politique d'Hugo Chávez, figure de la gauche radicale, a été réélu en 2024 à l'issue d'un scrutin marqué par des troubles et des arrestations. La cheffe de l'opposition, María Corina Machado, prix Nobel de la paix 2025, assure que le pouvoir, qui n'a pas publié de résultats détaillés du scrutin, a fraudé. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
«Il est du côté des Russes»: les manigances de l'émissaire de Trump
1
«Il est du côté des Russes»: les manigances de l'émissaire de Trump
Ces célèbres supermarchés français vont disparaître
Ces célèbres supermarchés français vont disparaître
On en sait plus sur le tireur de Washington
4
On en sait plus sur le tireur de Washington
Marjorie Taylor Greene démissionne après sa rupture explosive avec Donald Trump
Marjorie Taylor Greene démissionne après sa rupture explosive avec Donald Trump
Thèmes
Il arrête des dealers déguisés en ours en peluche
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette start-up propose des «bébés sur-mesure»
A New York, une campagne publicitaire vantant des «bébés aux bons gènes» fait polémique. Nucleus Genomics, start-up américaine spécialisée dans les FIV, propose aux futurs parents de trier des embryons selon les risques de maladies… mais aussi selon des critères comme la taille ou le potentiel cognitif.
Choisirez-vous votre bébé sur catalogue? L’entreprise américaine Nucleus Genomics propose aux parents ayant recours à une fécondation in vitro (FIV) d’utiliser un logiciel, Nucleus Embryo, qu’elle présente comme un outil de «dépistage génétique amélioré» pour analyser l’ADN de leurs embryons.
L’article